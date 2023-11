Im Lindauer Giebelbach, am Lotzbeckweg, stapeln sich die abgeschnittenen Äste und Stämme auf dem Boden. Eine Kastanie wird in kleine Stücke geschnitten. „Diese wurde vom Sturm beschädigt“, sagt Bettina Wind, Pressesprecherin und Leiterin Presse und Kommunikation der Stadt Lindau. Die Fällarbeiten sind nun beendet, in den kommenden Tagen wird das Holz mit einem Lastwagen abgeholt.

Es sind noch die Folgen des Unwetters, das am 24. August zu schweren Schäden in Lindau geführt hat. Allerdings ist die Kastanie noch nicht der Abschluss der Aufräumarbeiten: „Im Holdereggenpark ist im Nordwesten noch eine Platane beschädigt“, sagt Wind. „Wir hoffen, dass wir den Baum retten können, indem wir Äste in der Krone kürzen. Damit sind die Fällungen aufgrund des Sturm dann abgeschlossen.“

96 Bäume haben noch hängende und gebrochene Äste

Dazu müssten die Mitarbeiter der Garten- und Tiefbaubetrieben dann noch 96 Bäume im Stadtgebiet mit gebrochenen und noch im Baum hängenden Ästen abarbeiten.

In der kommenden Woche wird im Lotzbeckpark noch eine Kastanie gefällt. Das hat aber nichts mit dem Sturm Ende August zu tun. Der Baum hat einen Pilzbefall.