Ein schwerer Wanderunfall hat sich in der Nähe von Schruns in Vorarlberg ereignet. Eine Wanderin stürzte 50 Meter in die Tiefe.

Wie die Polizei berichtet, war die 54 Jahre alte Frau auf dem stark frequentierten Wanderweg von der Kreuzjochspitze in Richtung Wormser Hütte unterwegs, stolpert und stürzte etwa 50 Meter weit über eine steile Grasrinne ab.

Durch den Absturz erlitt die 54-jährige laut Bericht ein Polytrauma und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Gallus 1“ in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.