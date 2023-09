In bunten Gewändern und mit Masken verhüllt, wird der Vorstand einer Narrenzunft von seiner Anhängerschaft mit einer feierlichen Prozession zu Grabe getragen.

Beim anschließenden Umtrunk kommt es zu einem Übergriff eines Narren auf eine Transfrau, die am nächsten Morgen tot in einem Brunnen gefunden wird. So beginnt ein neuer Fall für den pensionierten Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) und das Ermittlerteam am Bodensee.

Der ZDF-Krimi „Narrenfreiheit“ spielt im Umfeld der Fastnacht in Lindau. Es ist der zweite Film der Reihe „Der Kommissar und der See“, in dem der Gotland-Ermittler Walter Sittler in der alten Heimat am Bodensee einen Mordfall löst.

Frau wird tot in Brunnen gefunden

Wenn Narren trauern, sieht das im beschaulichen Lindau anders aus als sonst bei Trauerfeiern: In bunten Gewändern und mit Masken verhüllt wird der Vorstand der Schellengeister-Narrenzunft von seiner Anhängerschaft mit einer feierlichen Prozession zu Grabe getragen.

Sendetermin und Mediathek Der Film wird am Dienstag, 3. Oktober, ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist bereits ab Dienstag, 26. September, in der Mediathek zu finden.

Beim anschließenden Umtrunk in einem kleinen Lokal wird einer der Narren gegenüber Robert Anders’ Tischnachbarin, Kaja Ziegler, übergriffig. Als die junge Frau sich verteidigen will, merkt der Narrentrupp, dass ihr Kollege eine Transfrau angemacht hat.

Diese verlässt aufgewühlt das Lokal und verschwindet in die Nacht. Am nächsten Morgen wird eine Frau tot im Brunnen in der Altstadt gefunden. Es ist Kaja Ziegler, Anders’ Zufallsbekanntschaft vom Abend zuvor.