Die Dreharbeiten des ZDF-Samstagskrimis mit Walter Sittler laufen. Die Gerbserschanze diente als Kulisse. Über Einblicke in die Dreharbeiten und die neue Folge.

Für die dritte Folge des Samstagskrimis „Der Kommissar und der See“ wurde in Lindau, an anderen Orten am Bodensee und in Hamburg gedreht. Das schreibt das ZDF in einer Pressemitteilung. Nach zwei Folgen gehe die Krimiserie um den Kommissar Robert Anders, gespielt von Walter Sittler, weiter.

Lindauer fotografiert Crew

Mehr Informationen zu den Dreharbeiten gab das ZDF nicht. Die Crew wurde aber von einem Lindauer fotografiert. Diese ersten Einblicke in die Dreharbeiten wurden der LZ zugesendet.

Walter Sittler bekannt aus „Der Kommissar und der See“. (Foto: Winfried Hamann )

Walter Sittler beim Dreh in Lindau. (Foto: Winfried Hamann )

Laut Pressemitteilung des ZDF wird in der neuen Folge „In besseren Kreisen“ die Leiche einer jungen Frau gefunden. Am darauffolgender Tag wird auch ihr Vorgesetzter tot aufgefunden. Die Hände und Füße der Biotech-Koryphäe und Nobelpreisträger Bernd Eschenbach, gespielt von Peter Benedict, sind gefesselt.

Sendetermin steht nicht fest

Die alte Sage, wonach Delinquenten einst ihre gerechte Strafe erhielten, indem man sie gefesselt vor der Galgeninsel bei Lindau in den See warf, erhält eine neue Brisanz, heißt es in einer Pressemitteilung. Da das Opfer ein alter Schulfreund von Robert Anders ist, wird er tief in die Ermittlungen hereingezogen.

Ein Sendetermin für die Folge stehe noch nicht fest. Zu den Fortschritten der Dreharbeiten äußerte das ZDF nicht.