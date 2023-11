Walker Sommer fehlt den Lindau Islanders lange

Die EV Lindau Islanders können sich in der Eishockey-Oberliga Süd nicht lange über den Derbysieg bei den ECDC Memmingen Indians freuen. Schon am Dienstag (19.30 Uhr/SpradeTV) geht es für die Islanders zu Hause weiter ‐ in der BPM-Arena treffen die Lindauer auf den EC Peiting. Sorgen bereitet dem EVL die Verletztenmisere.

Eine nicht näher definierte Unterkörperverletzung

In Memmingen fehlten den Islanders am Sonntagabend unter anderem der Importstürmer Walker Sommer sowie der erfahrene Verteidiger Daniel Stiefenhofer. Sommer, vor der Saison vom HC Landsberg an den Bodensee gewechselt, hat mit sechs Toren und fünf Vorlagen in 13 Spielen einen soliden Start in die Saison hingelegt. Im Heimspiel gegen die Tölzer Löwen verletzte sich der Stürmer allerdings in der Schlussphase bei einem Zweikampf an der Bande hinter dem Tor. „Wir hoffen, dass er bald wieder dabei ist“, sagte Trainer John Sicinski vor dem vergangenen Wochenende. Mittlerweile ist aber klar, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllen wird. Laut Mitteilung des EVL wird der US-Amerikaner den Islanders rund sechs Wochen fehlen. Wie üblich im Eishockey wird die genaue Verletzung nicht bekanntgegeben, die Lindauer schreiben lediglich von einer Unterkörperverletzung.

Beim 4:1-Erfolg in Memmingen hat sich aber gezeigt, dass die Lindauer den Ausfall von Sommer und Stiefenhofer kompensieren können. Zum einen hat Dieter Geidl einmal mehr gezeigt, dass er zu den besten Goalies der Oberliga gehört. Zum anderen gingen Spieler wie Zachary Kaiser oder Marc Hofmann voran. „Das war kämpferisch eine Topleistung“, lobte Sicinski seine Mannschaft nach dem Derbysieg.

Auf drei Kanadier muss besonders geachtet werden

Die drei Punkte haben Lindau auf Platz acht geführt ‐ der EVL ist nun punktgleich mit dem kommenden Gegner EC Peiting. Die Peitinger haben allerdings eine Partie weniger absolviert als die Islanders. Es ist das zweite Aufeinandertreffen in dieser Oberligasaison. Mitte Oktober führten die Lindauer in Peiting mit 2:0 und zehn Minuten vor Schluss mit 3:1. Doch die Peitinger kamen noch zum Ausgleich und nach 30 Sekunden in der Verlängerung sicherte Samuel Payeur dem ECP den Zusatzpunkt.

Der 25-jährige Stürmer ist Teil der starken kanadischen Fraktion der Peitinger. Neben Payeur (sieben Tore, vier Vorlagen) sind das noch Brett Ouderkirk (8/11) und Felix Beauchemin-Brassard (8/10). Ein Wiedersehen gibt es für die Islanders mit ihrem letztjährigen Mannschaftskollegen Alexander Biberger, der inzwischen für den ECP verteidigt. Mit dem Selbstvertrauen durch den Derbysieg im Rücken wollen die Islanders zu Hause nachlegen. „Wir haben auch glückliche Tore erzielt, aber das braucht man auch“, meinte Sicinski. So stocherte Corvin Wucher den Puck einhändig ins Tor, Memmingens Leon Häring unterlief ein Eigentor.

Wie immer im Sport gilt aber: Niemand fragt mehr, wie die Tore gefallen sind. Was zählt, sind die Ergebnisse und die Punkte. Und da sieht es bei den Islanders bei bereits elf Punkten Vorsprung auf den Tabellenelften Passau momentan sehr gut aus.