Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für 8. Oktober gesucht

Die Landtags– und Bezirkswahl in Bayern finden am Sonntag, 8. Oktober, statt. Die Stadt Lindau benötigt für die ordnungsgemäße Durchführung die Mithilfe von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und sucht Freiwillige.

Bei den Wahlen sollten Interessierte für die Mithilfe selbst wahlberechtigt sein und am Wahltag sowie für eine vorherige Einweisung etwas Zeit mitbringen. Es wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40 Euro und zusätzlich 15 Euro für Wahlvorsteher und Schriftführer gewährt. Interessierte melden sich beim Wahlamt der Stadt Lindau, Bregenzer Straße 12, 88131 Lindau. Auf der städtischen Internetseite gibt es unter „Aktuelles“ ein Formulas für freiwillige Wahlhelfer. Erreichbar ist das Wahlamt auch per Mail ([email protected]) oder unter Telefon 08382/918—335.