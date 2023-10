Eine über Nacht angebrachte Wahlwerbung für die AfD hat in Röthenbach für Gesprächsstoff gesorgt. Unbekannte hatten dort in der Nacht auf Sonntag mit Farbe „AfD“ und „AfD Bitte“ auf allen drei Zufahrtsstraßen angebracht, die zum Wahllokal im Pfarrheim führen. Bürgermeister Stephan Höß versuchte am Wahltag noch, die Schriftzüge mit weißer Farbe zu übersprühen. Das gelang ihm aber nicht.

Der Rathauschef bezeichnet die Schriftzüge als „alles andere als lustig“. „Das waren sicher keine Kinder“, sagt Höß. Eine Möglichkeit, die Schriftzüge zu entfernen hatte der Bürgermeister nicht. „Ich hätte höchstens einen Teppich drüber legen können“, sagt er.

Empfohlene Artikel Landtagswahl Bayern 2023 Eric Beißwenger ist wieder direkt in den Landtag gewählt q Region Lindau

Vor Ort habe die Aktion für großes Unverständnis gesorgt, so Höß. „Kopfschütteln“, „Schweinerei“, so beschreibt der Bürgermeister die Reaktionen. „Das sagen die Menschen quer durch“.

Wie der Schriftzug entfernt wird

Die Gemeinde besorgt jetzt ein Mittel, mit dem die Wahlwerbung entfernt werden kann. Betroffen ist neben dem neu angelegten Fußgängerüberweg ‐ ein Schulweg ‐ auch der Weg zum Wahllokal im Pfarrheim. Dort ist ohnehin jede Wahlwerbung untersagt. Höß: „Wenn es ein Plakat gewesen wären, hätten wir es entfernt. So ging das nicht.“