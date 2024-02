Wachstumspotenziale bleiben ungenutzt

Die Stimmung in der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft verharrt zum Jahresbeginn 2024 auf niedrigem Niveau. Während sich die aktuelle Geschäftslage weiter verschlechtert hat, haben sich die Erwartungen geringfügig verbessert. Das schreibt die IHK Schwaben in einer Pressemitteilung.

Der IHK-Konjunkturindex steigt im Vergleich zum Herbst 2023 um vier auf 100 Punkte. „Der IHK-Konjunkturindex erreicht zwar die Wachstumsschwelle von 100 Punkten, bleibt aber noch immer deutlich hinter seinem zehnjährigen Durchschnitt von 118 Punkten zurück. Eine konjunkturelle Trendwende ist nicht in Sicht“, sagt Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, bei der Vorstellung der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage. IHK-Präsident Reinhold Braun: „Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen werden als wachsendes Hemmnis für die Wirtschaftsentwicklung wahrgenommen. Zwei Drittel aller befragten Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen sehen darin das größte Risiko ihrer zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung.“

Vom 8. bis zum 18. Januar hat die IHK Schwaben einen repräsentativen Querschnitt ihrer Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen zur aktuellen Lage, den Erwartungen und den größten konjunkturellen Risiken befragt. Über 900 Unternehmen haben geantwortet.

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage habe sich weiter verschlechtert, die Zahl der Unternehmen mit einer derzeit schlechten Geschäftslage steige. Lucassen: „Der regionalen Wirtschaft fehlen die Wachstumsimpulse aus dem Inland und dem Ausland. Daneben fühlen sich die Unternehmen durch die überbordende Bürokratie in ihrem Handlungsspielraum stark eingeengt.“ So beurteilen 20 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht, 45 Prozent als befriedigend und 35 Prozent als gut. „Besorgniserregend ist, dass der Pessimismus anhält. So erwartet annähernd jedes dritte Unternehmen, dass sich seine Geschäftslage verschlechtern wird. Dagegen liegt der Anteil der Unternehmen, die von einer verbesserten Geschäftslage ausgehen bei lediglich 17 Prozent“, erklärt der IHK-Hauptgeschäftsführer die Entwicklung des IHK-Konjunkturindex.

Die branchenspezifischen Konjunkturindizes und damit die Beurteilungen der aktuellen Geschäftslage und der Erwartungen nähern sich an. Dennoch bleiben deutliche Unterschiede zwischen den Branchen bestehen. An der Spitze stehen die Dienstleistungen für Unternehmen mit einem Konjunkturindex von 121 Punkten. Am Ende steht das Baugewerbe mit 75 Punkten. Alle weiteren Branchen verharren knapp unter der Wachstumsschwelle von 100 Punkten.

Viele wirtschaftlichen Risiken blieben bestehen. Die größten Risiken seien quer über alle Branchen hinweg die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (67 Prozent), der Arbeits- und Fachkräftemangel (58 Prozent), die Energie- und Rohstoffpreise (ebenfalls 58 Prozent), sowie die Inlandsnachfrage (56 Prozent). „Die Energie- und Rohstoffpreise haben zwar etwas an Bedeutung verloren, bleiben nach dem Arbeits- und Fachkräftemangel dennoch das drittgrößte Risiko für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. An der Spitze steht unverändert das hausgemachte Problem der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen“, erläutert Braun. Die weiterhin hohe Inflationsrate drückt auf die Kauflaune der Verbraucher und belastet damit vor allem den Einzelhandel, während die Energie- und Rohstoffpreise insbesondere in der Industrie und im Reise- und Gastgewerbe auf die Stimmung drücken.

„Die vordinglichste Aufgabe der Politik bleibt es, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft herzustellen. Dazu gehört, dem Bürokratiewahnsinn endlich Einhalt zu gebieten. Wir müssen alle brachliegenden Potenziale am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heben und die Energiepreise auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau senken“, stellt Braun fest.