Vorweihnachtlicher Songcontest im Club Vaudeville

Die heißeste Party des Jahres findet bekanntlich in der Nacht vor dem Heiligen Abend statt. Am Samstag, 23. Dezember, trifft sich ab 19 Uhr ganz Lindau und das Umland beim Songcontest im Club Vaudeville. Egal ob solo, mit Band oder Playback - beim Songcontest ist alles erlaubt. Jeder Künstler hat einen Song zur Verfügung um das Publikum von sich zu überzeugen. Auch in diesem Jahr werden wieder Preise vergeben. Wer teilnehmen möchte, schreibt eine Mail an [email protected]. Eintrittskarten gibt es beim exklusiven Vorverkauf im Lindaupark. Im Anschluss an den Songcontest steigt eine Aftershowparty auf der bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden kann.