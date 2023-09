Vortrag „Gesundheitsrisiko Holzverbrennung?“

Diplom–Chemie–Ingenieur Richard Gminski ist am Dienstag 12. September, um 19 Uhr.im Alten Rathaus zu Gast. Auf Einladung der VHS Lindau gibt er Antworten auf die Fragestellung „Gesundheitsrisiko Holzverbrennung?“

Wie die VHS mitteilt, forschte Gminski während seiner beruflichen Laufbahn unter anderem im Bereich Umweltmedizin und in Nanotoxikologie an der Uniklinik Freiburg. Er war Dozent in Chemie, Biochemie und Toxikologie an der FU Berlin, der Charité Berlin und an der Universität Freiburg.

Holz ist in Deutschland laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) auch zukünftig eine wichtige alternative und regionale Energiequelle. Mehr als eine Million Haushalte nutzen Scheitholz, Holzpellets oder Hackschnitzel in Heizkesseln als primäre Energiequelle zum Heizen ihrer Wohnräume. Zudem gibt es etwa elf Millionen Einzelraumfeuerstätten, überwiegend Kaminöfen und Kachelöfen, als ergänzende Heizungen. Hingegen warnen Wissenschaftler und Umweltschützer, wie das Umweltbundesamt (UBA) oder die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor Holzheizungen, da durch das Verbrennen von Holz eine Menge Feinstaub und anderer gesundheitsschädlicher Stoffe freigesetzt werden. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro.