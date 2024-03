Vorträge und eine Exkursion

Die VHS Lindenberg-Westallgäu setzt in Kooperation mit dem Heimatkundlichen Dokumentationszentrum des Landkreises Lindau sowie dem Bund Naturschutz Kreisgruppe Lindau und dessen Gebietsbetreuung die Veranstaltungsreihe „Klimawandel regional - gestern heute morgen“ fort. In der Reihe bieten zwei Referenten und zwei Referentinnen Vorträge sowie eine Exkursion an.

Insekten, Amphibien, Vögel - sie alle fühlen sich in einem naturnahen Garten wohl. Auch der Igel findet Nahrung und schmatzt die Schnecken weg. Wenn Fledermäuse nachts auch noch die Stechmücken vertilgen, haben Gartenfreunde alles richtig gemacht - um den naturnahen Garten geht es in einem Vortrag von Claudia Grießer, Bund Naturschutz Kreisgruppe Lindau, am Mittwoch, 6. März, von 19 bis 20.30 Uhr im Mehrzweckraum der Mittelschule in Lindenberg, Sonnenhalde 59. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Auf die Frage „Klimawandel - was bedeutet das für den Bodensee?“ geht Martin Wessels vom Institut für Seenforschung der Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg am Donnerstag, 18. April, von 19 bis 20.30 Uhr in seinem Vortrag im Kulturboden der Kulturfabrik Lindenberg, Museumsplatz 1, ein. Der Eintritt zum Vortrag beträgt fünf Euro.

„Schön ist’s übers Moor zu gehen“ lautet der Titel einer Exkursion mit Isolde Miller. Die ehemalige Gebietsbetreuerin des Bund Naturschutz lädt für Freitag, 19. April, von 14 bis 16 Uhr dazu ein, die Vielfalt der Lindenberger Moore zu entdecken. Sie erläutert, dass gerade die Moorlandschaften besonders wichtig für den Klimaschutz und den Naturhaushalt sind und weiß auch, wie man sie schützen oder renaturieren kann. Treffpunkt für die Exkursion ist die Promenade am Waldsee in Lindenberg. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei starkem Regen entfällt die Veranstaltung.

Mit einem hoch aktuellen Thema beschäftigt sich Frederick Baumgarten, Forest and Conservation Sciences, University of British Columbia, in seinem Vortrag „Wie Bäume den Frühling vorhersagen und dabei Spätfrösten trotzen“ am Montag, 13. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr im Foyer des Löwensaals in Lindenberg, Löwenstraße 3. Der Eintritt kostet fünf Euro.