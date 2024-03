Vorletzter Heimspieltag der Lindauer Basketballer

Die Basketballer des TSV Lindau sind am Samstag zum vorletzten Mal in dieser Saison in der Dreifachturnhalle aktiv. „Wir freuen uns über rege Unterstützung“, heißt es in der TSV-Mitteilung. Der Eintritt ist frei.

Zuerst sind ab 12 Uhr die Herren gegen Buchloe 2 gefordert. Vergangenes Wochenende gab es auswärts eine Niederlage gegen das Team aus Buchloe und der TSV rutschte dadurch auf den zweiten Platz in der Bezirksklasse ab. Die Leistung im Training war laut TSV-Mitteilung sehr gut. „Wir werden versuchen, den Heimvorteil zu nutzen“, strahlen die Lindauer Zuversicht aus.

U18 erwartet enges Spiel

Im Anschluss um 14.30 Uhr spielt die Lindauer U18 gegen Heising-Kottern. Es dürfte ein enges und spannendes Spiel geben, da die beiden Teams Tabellennachbarn sind und Kottern nur einen Punkt vor den Lindauern steht. Wenn das TSV-Team aber konzentriert zur Sache geht, sollte es gute Chancen haben.

Als Abschluss findet am Samstag um 17 Uhr noch das letzte U16-Heimspiel in dieser Saison statt. Die DJK Kaufbeuren ist zu Gast und für das noch junge Lindauer Team gilt es, weiterhin Erfahrung zu sammeln. Die Inselstädter sind Letzter und wollen den ersten Sieg einfahren.