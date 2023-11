Protestaktion der Zecher aus dem Sommer 2022: Auf einer Bank an der verlassenen Bushaltestelle in der Grenzsiedlung sitzen Puppen mit einem Banner. Ihr Ziel haben sie bisher noch nicht erreicht. Die Busse der Linie 5 enden bislang weiterhin in der Leiblachstraße.

(Foto: Treffpunkt Zech )