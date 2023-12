Von Isettas und Hundert-Mark-Scheinen

„Wirtschaftswunder“ ist das Thema der Ausstellung in der Eilguthalle auf der Lindauer Insel, die der Künstler Bernd Luz bestückt hat. Wie andere Pop-Art-Künstler kommt auch Luiz aus der Werbebranche und hat für seine Ausdruckweise einen ureigenen Media-Mix entwickelt, der unter anderem Grafik und Kollage vereint.

Luz‘ Werke hängen im Deutschen Zweiradmuseum in Neckarsulm, bei Bugatti in Frankkreich, Ferrari in Mandello, verschiedenen Luftfahrt-Museen sowie in St. Petersburg und Kasachstan. Und jetzt auch in der Eilguthalle. Den Kontakt mit dem aus Neuhausen ob Eck stammenden Künstler hatte der Geschäftsführer Daniel Stütz geknüpft, der befand, dass die Werke Luz‘ besser zu den Automobilen in der Lindauer Eilguthalle passen würden als in der „Mole“ in Radolfszell, die Stütz ebenfalls führt und in der eher Motorräder ausgestellt sind.

Zum Thema Wirtschaftswunder passen denn auch die derzeit ausgestellten Autos am Lindauer Hafen, das wahre Symbol des Wirtschaftswunders, der VW Käfer fehlt allerdings, „dem hatte wir erst jüngst eine Ausstellung gewidmet“, so Stütz.

Bernd Luz hat sich viele Gedanken zum Ausstellungsthema gemacht. So findet er, dass Deutschland dringend wieder ein solches Wunder bräuchte, da es in den letzten Jahren in den Ranglisten schwer abgestürzt sei. „Deutschland ist im Niedergang“, so Bernd Luz, „schon lange sind relevante Leistungsindikatoren im Trend negativ bei steigenden Lohnstückkosten“. So sei Deutschland nicht mehr unter den Top Ten Europas beim Bruttoinlandsprodukt, von Platz sechs im Jahre 2010 auf nunmehr Platz 13 abgerutscht, weltweit würde es nur noch zu Platz 20 reichen. Aus der Liste der wettbewerbsfähigsten Länder weltweit sei Deutschland aus den Top 20 herausgefallen.

Daher will der Künstler in seiner Ausstellung „Ärmel hoch - eine Rückbesinnung“ mit der Industrialisierung den Beginn der Globalisierung beleuchten. Mit dem Wirtschaftswunder richtet er den Blickwinkel auch auf die „deutschen Tugenden, den deutschen Fleiß, den deutschen Geist“. Sinnbildlich dafür ist ein Werk, das den Beginn des Aufschwungs zeigt. Neben Waschmitteln und Reinigern sind da das Telefon, der Radioempfänger, die Schreibmaschine, ein Schallplattenspieler und einiges mehr verewigt. Und für den eigentlichen Beginn eine großformatige Abbildung des ersten Hundert-Mark-Scheins, der aussieht wie eine Dollarnote und auch in den USA gedruckt worden war. 1948 kamen diese ersten Banknoten in der geheimen Aktion „Bird Dog“ in 23.000 Stahlkisten verpackt nach Deutschland, jede Person erhielt damals 40 Deutsche Mark „Kopfgeld“.

Zwei Werke, die stilistisch aus dem Rahmen fallen angesichts dessen, was Luiz ansonsten hier ausstellt, sind „Europa“ und Deutschland („Dreifarb“) gewidmet. Bei beiden arbeitet Luz mit Acryl auf Leinwand die jeweiligen Farben fantasievoll auf. Auch der bei vielen für den eigentlichen Beginn des Aufschwungs stehende Fußballweltmeistermannschaft ist ein Bild gewidmet. All die anderen Werke haben automobile Themen und zeigen Fahrzeuge von Anfang der 1950er Jahre bis in die 1970er Jahre.

Luz‘ automobile Werke zeigen neben dem Kultkäfer auch die diversen Kleinstwagen aus dieser Zeit, die Isetta oder den Kabinenroller von Messerschmidt, aber auch Studien zum Mercedes C111 mit Wankelmotor oder den Porsche 356.

Die Bilder wie auch die Autos können bis Mitte März beim Besuch der Eilguthalle besichtigt werden. Daniel Stütz verfolgt dabei das Ziel, mit solchen Angeboten zu helfen, die Insel am Leben zu erhalten, gerade auch im Winter. „Wir müssen alles tun, dass die Insel nicht ausstirbt“, so sein Credo.