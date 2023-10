Lindau

Von Engeln bis zu Wirtshaus-Auslegern

Lindau / Lesedauer: 3 min

„Ich bin beeindruckt, wie viele Informationen in der Kunstsicherungskartei zusammengetragen wurden“, sagt Thomas Hüttinger, Leiter der Polizeiinspektion Lindenberg. (Foto: Heimatkundliches Dokumentationszentrum )

Vom Engel, der sich an einer Wolke festhält, bis hin zum Beichtstuhl, von kunstvoll geschmiedeten Auslegern von Wirtshäusern und Türgittern, von Heiligenfiguren bis zur kolorierten Zeichnung von Lindenberg und Bildern ganzer Kirchen und Kapellen ‐ die Kunstsicherungskartei im Heimatkundlichen Dokumentationszentrum des Landkreises Lindau in Weiler bietet mit ihren Fotos eine Reise zu den kulturellen Schätzen der Region. Die Kunstsicherungskartei habe „der Polizei schon bei manchen Kunstdiebstählen wertvolle Hilfe geleistet“, lobt Wolfgang Pledl in einem Beitrag in der Publikation „Schönere Heimat“ des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 15:36 Von: Lindauer Zeitung