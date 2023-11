85 Jahre ist es her, als auch in Lindau Menschen durch die Straßen liefen und „Juden raus!“ riefen. Bei der Kundgebung zum Jahrestag der Reichspogromnacht am Donnerstagnachmittag ging es ums Erinnern, Gedenken und Mahnen. Und um Lindauer Zwangsarbeiter, deren Schicksal nicht vergessen werden darf.

Am Schönbühl, wo heute Golfer ihre Runden drehen, steigt Iwan Bacić 1944 auf Obstkisten und steckt seinen Kopf in die Schlinge. Sein Leben endet zwei Monate nach seinem 19. Geburtstag in Lindau am Galgen. Ohne ein Gerichtsverfahren. Die Gestapo wirft ihm vor, eine intime Beziehung mit einer Magd gehabt zu haben. Doch Zwangsarbeitern sind mitmenschliche Kontakte verboten.

Eine Grabtafel erinnert an diesem Mahnmal auf dem Aeschacher Friedhof an Iwan Paczyk. Zum Gedenken an den Zwangsarbeiter Iwan Bacić, wie die eigentlich richtige Schreibweise ist, der in Lindau 1944 hingerichtet worden ist. (Foto: Christian Flemming )

Das Schicksal von Iwan Bacić ist eines von vielen, an die die Organisation „Omas gegen Rechts Bodensee“ erinnern will. Sie hat zum Jahrestag der Reichspogromnacht vor die Peterskirche in Lindau eingeladen. Um ihre Stimme gegen Antisemitismus und Rassismus zu erheben und die Menschenwürde zu verteidigen, wie Margarete Paulus von „Omas gegen Rechts“ sagt.

„Aus dem Nie wieder ist ein Jetzt geworden!“

Die Gräueltaten der Terrororganisation Hamas, aber auch die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und Hessen zeigten, „dass unser Einmischen nötiger denn je ist und immer dringlicher wird“, so Paulus. „Aus dem Nie wieder ist ein Jetzt geworden!“

Für Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Schirmherrin der Veranstaltung, ist der 9. November „ein Tag der Mahnung“. Angesichts der Zerstörung von jüdischen Gedenkstätten und zunehmendem Antisemitismus in Deutschland betont sie: „Der Schutz jüdischen Lebens liegt in unser aller Verantwortung.“ Damit Juden und Jüdinnen keine Angst in Deutschland haben müssten, müsse man sich aktiv jeder Form von Antisemitismus entgegenstellen.

Erinnerungen wach halten

„Vor 85 Jahren zog bei uns der Mob durch die Maximilianstraße und rief ,Juden raus’“, erinnert die Oberbürgermeisterin an die Reichspogromnacht am 9. November 1938, als überall im Deutschen Reich Synagogen brannten. Aber auch die Erinnerung an die Zwangsarbeiter im Landkreis Lindau müsse wach gehalten werden. 770 ausländische Frauen, Männer und Jugendliche wurden in Lindau zur Zwangsarbeit verpflichtet, in Lagern kaserniert, ihrer Freiheit und Würde beraubt. Manche von ihnen wurden getötet.

Dass Lindau ein Bewusstsein dafür hat, sei der Verdienst von Karl Schweizer, betont Alfons. Er recherchiert seit Jahrzehnten zum Thema Nationalsozialismus im Landkreis Lindau.

Wann war der Kipppunkt? Claudia Alfons

Die Frage, die Alfons beschäftigt: Wie konnten Menschen das anderen antun? Und: „Wann war der Kipppunkt?“ Die Erinnerung an diese „abscheulichen Ereignisse“ sei eine „Verpflichtung für uns alle“, sagt Margarete Paulus. Die jüngere Generation müsse die Kultur der Erinnerung in die nächste tragen. Doch die Jugend war bei dieser Gedenkversammlung in der Minderheit: Unter den rund 50 Zuhörern vor der Peterskirche waren die meisten schon älter.

Im Stadtarchiv findet sich die Einwohnermeldekarteikarte des Zwangsarbeiters Iwan Bacić. Auffällig sind auf der Karte die fehlerhaften Schreibweisen, denn Iwan wird hier eingedeutscht zu „Johann“. (Foto: Stadtarchiv )

Auch heute gebe es Opfer rechter Gewalt. Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder Überzeugungen verfolgt, bedroht und angegriffen werden. „Diese Opfer verdienen unsere Würdigung, unsere Unterstützung und unseren Schutz“, sagt Paulus. „Nie wieder“ dürfe zu Gewalt und Hass geschwiegen werden.

Gedenkfeier soll auch Mut machen

„Noch stehen wir unter Schock“, sagt sie zu dem grauenvolle Terrorakt der Hamas, bei dem mehr als 1400 jüdische Menschen getötet und hunderte verschleppt wurden. „Omas gehen Rechts“ wünschten sich eine „baldige Rückkehr zu Verhandlungen“. Margarete Paulus: „Wir stehen an der Seite aller Opfer und Hinterbliebenen, die in diesem Konflikt über viele Jahrzehnte Leid erlitten haben.“

Doch in der Gedenkfeier sollte laut Paulus nicht nur getrauert, sondern auch Mut gemacht werden. Mut, um gegen Ungerechtigkeiten einzutreten, der drohenden Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken und die Demokratie zu verteidigen. Das sind wir auch Iwan Bacić schuldig.