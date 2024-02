Vielen Besuchern fällt die Collage an der Wand hinter dem kleinen Verkaufstresen nicht auf. Zu dominant sind die großen Schränke mit den unzähligen Schubladen, in denen sich Knöpfe und Garne befinden. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, derjenige, für den das Bild gemacht worden ist, würde sich schämen. Doch das muss er nicht.

Mit „Weltmeister im Vierer-Bob 1979“ ist es überschrieben. Kleiner steht darunter: „14-facher Deutscher Meister über 60 Meter Hürden, 110 Meter Hürden, 2er Bob, 4er Bob. Silbernes Lorbeerblatt“. Willkommen im Nähmaschinengeschäft von Dieter Gebhard in Lindau.

Erfolge im Team fand er prickelnder

Seine großen Erfolge hat Dieter Gebhard nicht als Leichtathlet für den TSV Lindau erzielt. Schon kurz nach dem Abitur schloss sich der heute 72-Jährige Salamander Kornwestheim an. In Esslingen studierte er Bauingenieurwesen. Trainiert hat ihn Bundestrainer Rudi Felger, der Anfang Januar verstorben ist.

Felger hat Gebhard zu einem der schnellsten deutschen Hürdensprinter in den 1970er-Jahren gemacht. Seine Bestzeit: 13,69 Sekunden. Dreimal wurde er deutscher Meister über die 110 Meter Hürden. Doch insgeheim ist sein Stolz auf die vier nationalen Titel mit der 4x100-Meter-Staffel größer.

„Ich bin gerne Staffel gelaufen“, erzählt Gebhard. Den Erfolg im Team zu erzielen, das fand er prickelnder. Eine Reminiszenz an den Handball, den er in Jugendjahren gespielt hat, wie sein Vater und seine beiden Brüder.

Sport hält fit - Dieter Gebhard sieht man seine 72 Jahre nicht an. (Foto: Klaus-Eckard Jost )

Auch damals schon suchten die Bobfahrer schnelle Leute als Anschieber. 1976 kam Pilot Peter Hell auf Gebhard zu. Der hat’s ausprobiert, ist im Eiskanal am Königssee mitgefahren. Doch so richtig begeistert war der Leichtathlet nicht. Erst nach langer Bedenkzeit und viel Überredungskunst sagte er zu. Kurze Zeit später wechselte Gebhard zum damaligen deutschen Vorfahrer Stefan Gaisreiter.

Die Studiumspause hält bis heute an

Von da an lief seine sportliche Karriere zweigleisig. Im Sommer Leichtathletik, im Winter Bob. Auf der Strecke blieb das Studium. „Nach dem Vordiplom habe ich pausiert.“ Die Pause hält bis heute an. Vier Jahre, so erzählt Gebhard, sei er Profi gewesen, habe von der Unterstützung durch Salamander Kornwestheim, den SV Ohlstadt, die Sporthilfe sowie durch Startgelder und Prämien gelebt.

Der Wechsel zu Gaisreiter erwies sich als großes Glück. 1979 wurde das Quartett Gaisreiter, Gebhard, Heinz Busche und Hans Wagner am Königssee Weltmeister. Mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung vor dem DDR-Bob von Meinhard Nehmer. Umgerechnet waren dies 24 Zentimeter.

Gold wäre nur über uns gegangen. Dieter Gebhard über Olympia 1980

Im darauffolgenden Winter gewann das Duo Gaisreiter/Gebhard alle Rennen vor den Olympischen Spielen in Lake Placid. „Eine Medaille wäre uns sicher gewesen“, sagt Gebhard. „Gold wäre nur über uns gegangen.“ Doch im letzten Rennen in St. Moritz, in der letzten Kurve der einzigen Natureisbahn der Welt, kippte der Bob.

Pilot Gaisreiter knallte mit dem Kopf gegen einen Holzpflock. Dabei wurde eine seiner Halsschlagadern getroffen. Nichts war’s mit einem Olympiastart. Gebhard flog zwar in die USA, aber nur als Gast des Nationalen Olympischen Komitees. „Ich hätte in einem anderen Bob mitfahren können, aber das kam für mich nicht infrage.“

Im Winter 1980 tröstete sich der Leichtathlet mit der Aussicht auf eine Teilnahme an den Sommerspielen in Moskau. „Ich wäre der erste deutsche Athlet gewesen, der in einem Jahr in Sommer- und Winterspielen hätte starten können“, meint Gebhard. Doch nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan boykottierten Deutschland und mehrere westliche Staaten die Spiele. So blieb es bei Gebhards Teilnahme an den Spielen 1976 in Montréal.

Eine gewisse Naivität beim Thema Doping

Im Nachhinein würde Dieter Gebhard möglicherweise das eine oder andere etwas anders machen. „Ich hätte gleich nach der Bundeswehr konsequenter trainieren sollen“, sagt er selbstkritisch. Auch beim Thema Doping, damals noch nicht so streng verfolgt, räumt er eine gewisse Naivität ein. „Bei den Europameisterschaften 1978 in Prag war ich der einzige Läufer aus dem Westen im Finale.“

Er wurde Achter und damit Letzter. Zwischen den Zeilen lässt Gebhard durchschimmern, dass mehr möglich gewesen wäre, wenn auch er, entgegen seiner Überzeugung, zu pharmazeutischer Unterstützung gegriffen hätte.

Inzwischen eher Radfahrer als Läufer

Während die Eltern sich eine Nähmaschine erklären lassen, erkundet der kleine Sohn den Laden und sieht das Bild an der Wand. „Sie waren mal Weltmeister?“, fragt er Gebhard. Der dreht sich um und antwortet mit einem kurzen „ja“. Dabei streckt er sich ein wenig und erweckt den Eindruck, als ob er sofort lossprinten könnte. Seine Figur hat sich kaum verändert, rank und schlank ist er wie zu seinen Zeiten als Hürdensprinter im grünen Salamander-Trikot. Obwohl er mittlerweile mehr mit dem Rad fährt als läuft.

„Ich bin zufrieden mit meiner sportlichen Karriere“, sagt er stolz. Mit der Prämie, die ihm sein Sportartikelausrüster für den WM-Titel bezahlt hat, hat er eine neue Einrichtung für den elterlichen Laden gekauft. Und in dem steht er heute noch jeden Tag.