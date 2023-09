Die Obstbauern der Region ernten aktuell die frühen Sommeräpfel und einige Birnensorten. In der kommenden Woche beginnen die meisten mit der eigentlichen Herbsternte ihrer bis zu zwanzig Apfelsorten. Die Qualität ist gut. Trotzdem treiben die Obstbauern Sorgen um.

Allem vorangestellt: „Wir hatten dieses Jahr genügend Niederschläge und reichlich Sonne“, sagt Andreas Willhalm. Das Obst sei geschmacklich „hervorragend“.

Der Obstbaumeister ist zugleich stellvertretender Kreisobmann des bayerischen Bauernverbandes. Bei seinen Worten wirkt er nachdenklich. Die Stimmung scheint getrübt. Das zeigt sich auch daran, dass es kaum möglich ist, derzeit mit einem der Obstbauern ein Gespräch einfach nur über ihre Äpfel und Birnen zu führen.

Zu groß seien die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen sie stehen. Zu groß der Ärger über politische Entscheidungen. Zu groß die Sorge um ihre berufliche Existenz.

Wieso gelten strenge Regeln nicht für importiertes Obst?

So sehr er für die Landwirtschaft und die Lebensmittel, die er erzeuge, brenne, und stolz darauf sei, an der Ernährungssicherheit der Bevölkerung mitzuwirken, könne er nicht blauäugig alles gut reden, sagt beispielsweise Daniel Willhalm.

Der Obstbaumeister aus Lindau–Streitelsfingen ist die jüngste Generation auf dem Obst– und Gemüsehof seiner Familie. Und er sagt mit Bestimmtheit: „Hätte ich schon ein Kind, das sich überlegen würde, den Hof zu übernehmen, würde ich ihm sagen, es soll zuerst etwas anderes lernen“.

Daniel Willhalm brennt für die Lebensmittel, die er anbaut. Er sagt, das aktuelle Problem für die hiesigen Landwirte sei nicht der Klimawandel, sondern die Tatsache, dass ihre hochwertig und aufwändig produzierten Erzeugnisse mit Billigware aus dem Ausland konkurrieren müssen. (Foto: Susi Donner )

Und das, obwohl Willhalms reine Direktvermarkter sind, ihre Produkte auf Wochenmärkten verkaufen und ihren Kunden eine große Vielfalt bieten. Das große aktuelle Problem für die hiesigen Landwirte sei die Tatsache, dass ihre Erzeugnisse mit Billigware aus dem Ausland konkurrieren müssen. „Wir erfüllen immer höhere Auflagen. Bewältigen immer mehr Bürokratie. Bezahlen einen hohen Mindestlohn und bieten unseren Erntehelfern sehr gute Unterkünfte“, zählt der Obstbaumeister Beispiele auf.

Sie bekämen das hin — samt der klimatischen Herausforderungen. Die Landwirte der Region seien allesamt super ausgebildet und verfügen über das nötige Wissen. Aber die Politik müsse sie vor der Ware aus Billiglohnländern und der Marktmacht der großen Handelsketten schützen.

„Wie sollen wir als deutsche Obst– oder Gemüsebauern überleben, die wir von Biodiversität über Düngeeinschränkungen bis hin zu Pflanzenschutzreduktion hohe Standards und Anforderungen erfüllen, wenn gleichzeitig aus dem Ausland Ware importiert wird, die mit Niedriglöhnen und auf eine Weise produziert wird, die bei uns tabu oder sogar verboten wäre?“, fragt er. „Wieso gelten für importiertes Obst und Gemüse die strengen deutschen Richtlinien und Grenzwerte nicht?“

Wer seine Erzeugnisse direkt vermarktet, kann es schaffen. Andreas Willhalm

Viele Obstbauern suchen zusätzliche Erwerbsquellen, um sich über Wasser zu halten: Rädle, Hofläden und Gästezimmer seien naheliegend, aber viele müssen in anderen Branchen arbeiten, um wirtschaftlich zu überleben. „In Deutschland teilen sich fünf große Lebensmittelhändler den Markt auf und diktieren uns den Preis. Wir müssen deren Angebote annehmen, sonst kommt Ware aus dem Ausland ins Regal. Friss oder stirb“, sagt Andreas Willhalm.

Regionalität sei bei vielen Menschen der Rede nach hoch angesagt, aber der Großteil entscheide an der Kasse doch nach dem Preis. „Wer seine Erzeugnisse direkt vermarktet, kann es schaffen. Wer ausschließlich an den Großhandel verkauft, zahlt derzeit drauf oder muss genau rechnen, um zu bestehen.“

Eigene Region stärken

Andreas Willhalm hat selbst einen Hofladen und lobt die schönen Hofläden von Obstbau Nüberlin, gut erreichbar an der Autobahn, Heitinger, in der Dorfmitte von Wasserburg, oder den Obsthof Strodel in Weißensberg. „Die haben großartige Konzepte.“

Klaus Strodel bestätigt: „Die Direktvermarktung rettet uns. Wir haben in den vergangen Jahren gesehen, wohin uns Abhängigkeit, beispielsweise bei Medikamenten und Energie führt — wenn wir so weiter machen, werden wir auch bei den Lebensmitteln in Abhängigkeit geraten.“ Das dürfe nicht sein. Jeder sei aufgerufen, die eigene Region zu stärken. Er zähle sich zu den Glücklichen, die von ihrer Landwirtschaft leben können. „Aber nur, wenn ich so produziere, dass ich ausschließlich direkt vermarkten kann. Alles andere macht für mich keinen Sinn.“

Florian Nüberlin steht Anfang der Woche in einer seiner Obstanlagen und schaut bedauernd auf einige Birnbäume. „Vor dem Unwetter hätte ich noch gesagt, alles ist gut — jetzt haben uns Sturm und Regen ein Drittel der Conference Birnen von den Bäumen gefegt“, sagt der Gartenbauingenieur und fügt hinzu: „Schade. Sie hatten so toll geblüht und auch sonst keine Probleme gemacht. Gerade bei Birnen tut das weh, weil die im Großhandel besser bezahlt werden als Äpfel.“

In der Natur verändert sich alles schnell

Die Ernte insgesamt werde in ihren Baumreihen gut ausfallen. „Aber definitiv können wir das erst sagen, wenn sie eingebracht ist. Wir arbeiten mit der Natur — da kann ganz schnell alles anders sein.“ Ihre älteren Bäume hätten die lange Trockenphase im Juni gut überstanden. In den Junganlagen hätte die Trockenheit nicht länger andauern dürfen, dann hätten sie bewässern müssen.

Im Hochsommer die extreme Hitze habe bei einigen Apfelsorten zu Sonnenbrand geführt. Die betroffenen Äpfel seien dann leider Mostobst. Den Obsthof führt Florian Nüberlin gemeinsam mit seiner Schwester Lena. „Hätten wir beide schon eine Familie zu ernähren, könnte es knapp werden.“ Denn neben ihrem Hofladen beliefern sie den Großhandel. Und die Preise, die sie dort erzielen, schmerzen. Die Geschwister machen sich Gedanken um die Zukunft.

Sie probieren beispielsweise neue Apfelsorten aus, die besonders gut schmecken, und zusätzlich resistenter gegen Schorf und Hitze sein sollen. Sozusagen die Wunschbäume der Obstbauern. Eine davon ist die Versuchssorte „29“, die sie das dritte Jahr anbauen. „Bisher sind wir sehr zufrieden. 29 schmeckt gut, wird gut angenommen und scheint tatsächlich resistenter zu sein.“

27. Generation im Familienbetrieb

Das Interesse der Obstbauern der Region, Pflanzenschutz auf ein Minimum zu reduzieren, sei groß. „Der Boden ist unser höchstes Gut — wem, wenn nicht uns ist es wichtig, dass es unserem Boden gut geht?“, fragt Florian Nüberlin. „Es geht uns allen nicht darum, zu jammern. Aber es ist doch beängstigend, dass immer mehr kleine Obsthöfe verschwinden, weil sie es nicht mehr schaffen.“

Aber schaffen wollen er und seine Schwester Lena Nüberlin es auf alle Fälle. „Wir sind die 27. Generation in unserem Familienbetrieb. Wir wollen die Kulturlandschaft und die guten Böden unserer Vorfahren erhalten.“

Mein Vater hat mir einen guten und gesunden Boden übergeben, um ihn weiter zu bewirtschaften. Florian Nüberlin

Das sei das Nachhaltigste, was Landwirte machen, stimmt Andreas Willhalm zu: „Wir arbeiten in und für Generationen. Mein Vater hat mir einen guten und gesunden Boden übergeben, um ihn weiter zu bewirtschaften. Und ich möchte meinen Kindern irgendwann auch einen guten und gesunden Boden übergeben.“

Die Lindauer Obstbauern sprechen mit einer Stimme, wenn sie sagen, dass sie eine deutliche und transparente Kennzeichnungspflicht für Lebensmitteln fordern, damit der Verbraucher klar erkennen kann, woher das Produkt wirklich kommt. Außerdem müsse importierte Ware so produziert sein, dass sie die gleichen Standards erfüllt. Sie wünschen sich, dass der Verbraucher regional kauft und auch im Supermarkt immer wieder nach regionalen Produkten fragt.

Für die nächsten Wochen haben die Obstbauern noch einen Wunsch: ruhiges Spätsommerwetter mit Wärme am Tag und kühlen Nächten. Das sorgt für rote Apfelbäckchen und viel Geschmack.