Der Sigmarszeller ist sauer. Denn weder am Abholtag noch danach ist seine volle Papiertonne geleert worden. Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen, dass sich Bürger aus Lindau und Umgebung über Müllprobleme aufregen. Auf Nachfrage der LZ verweisen der Abfallentsorger ZAK und die Abfuhrfirma Stark auf ein wesentliches Problem.

Klaus Allweil ist derzeit nicht gut zu sprechen auf den Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten, wie der ZAK offiziell heißt. Der Grund steht neben seinem Haus im Sigmarszeller Ortsteil Witzigmänn: eine übervolle blaue Altpapiertonne. Eigentlich hätte sie im Januar geleert werden sollen. Zusammen mit den Tonnen von acht Nachbarn stand sie am Straßenrand.

Doch der Abfuhrlaster kam nicht. Nicht am eigentlichen Abholtag, und auch nicht danach. Weshalb sich Allweil per E-Mail beim Abfallentsorger beschwerte.

Keine nachträgliche Leerung

Die Antwort aus Kempten hat den Sigmarszeller jedoch mehr als enttäuscht. Denn darin teilte ihm eine Mitarbeiterin des ZAK nicht nur mit, dass eine nachträgliche Leerung der Altpapiertonnen nicht möglich sei.

Vielmehr erklärte sie weiter, dass die Altpapiertonne ein „kostenloses Zusatzangebot des ZAK“ sei. Deshalb bestehe „kein Rechtsanspruch auf Ausführung der Leistung“ - die Leerung müsse „nicht zwingend nachgeholt werden“.

Weil ihre Altpapiertonnen nicht geleert wurden, sind einige Sigmarszeller sauer auf den ZAK. (Foto: Christian Flemming )

ZAK-Geschäftsführer Christian Oberhaus bedauert im Gespräch mit der LZ den Vorfall: Volle Tonnen oder Container im Verbandsgebiet - das gefalle den Verantwortlichen beim ZAK gar nicht.

Ersatzfahrer übersieht Straßenzug

Hauptgrund für solche Vorkommnisse sind nach Oberhaus’ Worten zumeist Personalprobleme. Es sei für die Abfuhrunternehmen - im Kreis Lindau für Bio- und Restmüll die Firma Fischer und für Altpapier die Firma Stark - oftmals schwierig, ausreichend Fahrer und Müllwerker zu finden. Wenn dann bei Krankheit oder Urlaub ein Ersatzfahrer übernehmen müsse, könne es passieren, dass ein Straßenzug vergessen werde.

Genau das ist nach Aussage von Stark-Betriebsleiter Christoph Hoffmann an jenem Tag in Witzigmänn geschehen. Trotz Navi habe die Urlaubsvertretung die Straße übersehen. Bei durchschnittlich 700 bis 1000 Tonnen am Tag könne das leider passieren, entschuldigt sich Hoffmann im Gespräch mit der LZ. Dass volle Tonnen stehen bleiben, „das ist nicht unser Anspruch“.

Worüber Bürger aber auch immer wieder schimpfen, sind volle Container an den Wertstoffinseln. So hatten überfüllte Behälter zum Jahresende zur Folge, dass etliche Menschen ihr Altpapier und anderes einfach neben die Container auf die Straße warfen.

An Containern durchaus regelmäßige Kontrollen

Ein- bis zweimal pro Woche leert seine Firma in der Woche die Papiercontainer, schildert Hoffmann. Zudem gebe es laufend Kontrollen an den Wertstoffinseln.

Je nach Standort ein- bis zweimal die Woche leert die Firma Stark in und um Lindau die Altpapiercontainer an den Wertstoffinseln. (Foto: Evi Eck-Gedler )

Wenn jedoch in Wochen mit Feiertagen Abfuhrtage ausfallen und zudem mehr Altpapier anfällt, werde es schwieriger, sagt Hoffmann. Das Problem dabei sei dann nicht fehlendes Personal - sondern die Entsorgungspraxis der Menschen.

Die Folgen von Gedankenlosigkeit

„Anstatt sie zu zerkleinern, quetschen die Leute teilweise große Kartons in die Einwurfschlitze und verstopfen damit die Container - obwohl die weiter unten noch halb leer sind“, berichten ihm die Fahrer immer wieder. Und wenn ein halb herausragender Karton signalisiere, der Behälter sei vermeintlich voll, würden andere dann ihr Altpapier einfach neben die Container werfen.

Was die Personalfrage angehe, gebe es in nächster Zeit Gespräche mit den beauftragten Firmen, sagt der ZAK-Geschäftsführer. Denn da „steckt die Abfuhr in einem Dilemma“, wie es Oberhaus formuliert.

Immerhin: Die Personalnot habe sich beim Unternehmen Stark jetzt etwas entspannt, sagt der Betriebsleiter. So können Klaus Allweil und seine Nachbarn hoffen, dass ihre Altpapiertonnen in ein paar Tagen endlich geleert werden.