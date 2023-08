Volksmusik–Punk im Lindauer Zeughaus

Das Musikerduo Tante Friedl gastiert am Freitag, 18. August, wieder im Lindauer Zeughaus. Mit Energie, Biss und Charme liefern die beiden eine Performance aus akustischem Volksmusik–Punk und Straßenmusik aus New Orleans. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Bei schönem Wetter findet das Konzert auf dem Unteren Schrannenplatz statt. Karten gibt es für 19 Euro, ermäßigt für 16 Euro an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus–lindau.de und www.reservix.de. Sofern Karten übrig bleiben, werden diese an der Abendkasse verkauft.