Vier Schachturniere an einem Wochenende

An gleich vier Turnieren war der Lindauer Schachclub am Wochenende mit unterschiedlichen Erfolgen beteiligt: ein Jugendturnier in Bregenz, zwei Pokalrunden und ein Liga-Heimspiel der zweiten Mannschaft in Lindau.

Am Samstag fand die zweite Runde der Jugendturnierserie Oberschwaben Süd in Bregenz statt. Benjamin Schreiner und Johannes Kiefer konnten an ihre guten Ergebnisse der ersten Runde anknüpfen. Johannes gewann das A-Turnier mit fünf Siegen in fünf Runden. Benjamin erreichte im B-Turnier mit fünf aus sieben den sechsten Platz.

Zeitgleich fanden im Bodensee-Gymnasium Lindau die ersten beiden Runden des Viererpokals Oberschwaben statt, zu welchem acht Vereine ihre Teilnahme angemeldet hatten. Die Lindauer Mannschaft gewann gegen Thalfingen mit 3,5:0,5, während Verbandsligist SK Markdorf gegen das Team des Oberliga-Vereins TG Biberach mit 1:3 auschied.

Alles riskiert, alles verloren

Im Halbfinale unterlagen die Lindauer gegen Wetzisreute nach langem Kampf mit 1,5:2,5. Beim Stand von 1,5:1,5 hing der Ausgang der Begegnung am Spitzenbrett mit Dr. Karl Steudel. Die Partie stand nach fünf Stunden remis. Da Steudel aber für den Gewinn der Mannschaft einen vollen Punkt holen musste, überreizte er - und verlor.

Das Finale Wetzisreute gegen Mengen wird im März stattfinden.

Am Sonntag verlor dann noch die zweite Mannschaft in der Bezirksliga ihr Heimspiel gegen Markdorf 2 mit dem Endstand von 3:5.