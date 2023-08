Vielfalt und Ausbildung — Die Pläne der SpVgg Lindau

Die Spielvereinigung Lindau 1919 befindet sich nach eigenen Angaben „auf dem Spielfeld und auch darüber hinaus im Aufbruch“. Laut dem Fußball–A-Ligisten sei der engagierte, neue Vorstand dabei, den Verein auf ein neues Level zu heben. Was sich gerade bewegt.

Neue Partner und Sponsoren: „Unsere Tore stehen weit offen für spannende Partnerschaften und Sponsorendeals, die den Verein unterstützen und fördern“, heißt es vonseiten der Lindauer, die neue Kooperationspartner gewonnen haben. „Dank dieser Partnerschaften können wir noch mehr in die Entwicklung unserer Jugendmannschaften investieren.“ Zudem hat die Spielvereinigung dank des neuen Ausrüsters Stanno einen leichten Zugang zu passender Trainings– und Spielausrüstung.

Verstärkte Trainerausbildung: „Ein starkes Team benötigt starke Anleitung. Deshalb haben wir Spitzentrainer an Bord geholt und bilden unsere Trainer beim Deutschen Fußball–Bund und Württembergischen Fußballverband weiter aus“, so die SpVgg Lindau. Die Trainer sollen die Spielerinnen und Spieler inspirieren und sie zu Bestleistungen anspornen. Mit weiteren Eigengewächsen wollen die Lindauer mittelfristig wieder höherklassig Fußball spielen. Qualifizierte Trainer, die Lust haben, das vorhandene Potenzial anzuheben und zu formen oder eine Trainerausbildung starten wollen, sind beim A–Ligisten gerne gesehen. Ebenso wie engagierte Eltern, die gerne etwas für die Allgemeinheit leisten möchten.

Wachsende Nachwuchsförderung: „Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Wir sind stolz darauf, eine wachsende Zahl von Kindern in unserer Fußballfamilie willkommen zu heißen und sie auf ihrem Weg zu unterstützen“, meint die SpVgg Lindau, die sich selbst mit circa 350 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 18 Jahren „eine der größten Jugendabteilungen in der Großregion Allgäu/Oberschwaben“ und somit „eine ausgezeichnete Perspektive für die Zukunft“ zuschreibt. Mit 35 Nationen stehen neben Spiel und Spaß am Fußball allerdings auch ganz andere Themen auf dem täglichen Plan der Trainer: „Stichworte Soziale Betreuung, Vertrauensperson und Unterstützung auf dem Weg zum Erwachsenen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental stark — wir legen Wert auf die ganzheitliche Entwicklung unserer jungen Spielerinnen und Spieler.“

Vielfalt auf dem Spielfeld: „Der Fußball ist für alle da. Wir arbeiten daran, eine neue Mädchenmannschaft aufzustellen und unsere Bemühungen um Inklusion und Diversität weiter zu stärken“, berichtet die SpVgg Lindau. Interessierte Mädchen dürfen sich gerne für das Schnuppertraining anmelden.

Gemeinschaft und Feiern: Es gibt laut der SpVgg einige Höhepunkte, auf die sich alle Mitglieder und Fans freuen dürfen. Dazu zählt ein Vorbereitungscamp für die F– und E–Junioren mit einem Zeltlager sowie ein dreitägiges Sommerfest 2024. Außerdem lädt der Club alle Mitglieder und Lindauer Wanderfreunde ein, beim großen Lindauer Wandertag die Schönheit der Umgebung zu erkunden. Darüber hinaus soll sich zukünftig ein Besuch im Lindauer Stadion mehr als lohnen. „Fußball in Lindau soll wieder zu einem Treffpunkt werden. Sei es für Familien, als Highlight am Sonntag oder für Unternehmer und Sponsoren zum Treffen, Reden, Netzwerken“, so die SpVgg. In Zukunft werden alle die beste Stadionwurst der Region erhalten, „alleine dies ist ein Grund, sonntags mal wieder ins Stadion zu gehen.“

Modernisierte Infrastruktur: „Unsere Geschäftsstelle erstrahlt in neuem Glanz, um den Bedürfnissen unserer Mitglieder gerecht zu werden. Die neu gestaltete Stadionküche sorgt für kulinarische Höhepunkte bei jedem Spiel“, berichtet die SpVgg Lindau. Offizielle Saisoneröffnung ist beim zweiten Heimspiel der Lindauer Aktiven am 10. September gegen den TSV Tettnang II. „Da wollen wir eine echte Fußballparty feiern“, so der Plan des Vereins. Generell soll es aufregende Aktionen geben, bald eröffnet „unser eigener Fan– und Spielershop mit unserem Ausrüster Stanno“. Die neue Homepage (in Vorbereitung) und das digitale Stadionheft halten alle SpVgg–Anhänger auf dem Laufenden über das aktuelle Geschehen im Verein.