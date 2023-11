Viele Züge fallen aus: Wegen des bundesweiten Streiks der GDL bleiben auch in Lindau und Umgebung viele Züge stehen. Go-Ahead, die ÖBB und vereinzelte Züge nach Friedrichshafen fahren aber.

Am Reutiner Bahnhof ist am Donnerstagmorgen so gut wie nichts los. Die Mitarbeiterin der Bäckerei steckt sich vor dem Laden eine Zigarette an. „Normalerweise könnte ich um diese Uhrzeit keine rauchen“, sagt sie. Nur vereinzelt kommen an diesem Morgen Kunden in die Bäckerei.

Leere Gleise: Eindrücke vom Streikmorgen in Lindau. (Foto: rst )

Einige Züge fahren: Eindrücke vom Streikmorgen in Lindau. (Foto: rst )

Am Vorabendabend sei hingegen noch jede Menge los gewesen. Bahnfahrer hatten ihre Fahrten auf den Abend vor dem Streik geschoben, um ihre Ziele noch zu erreichen. „Viele haben sich über den Streik geärgert“, sagt die Verkäuferin.

Welche Züge doch fahren

Es ist 7.13 Uhr am Donnerstagmorgen. Zur Überraschung eines Mannes steht an Gleis 21 ein DB-Zug. Er fährt zwar nicht wie geplant nach Augsburg, aber immerhin bis nach Buchloe. Der Bahnfahrer eilt zum Gleis.

Es ist nicht der einzige Zug, der an diesem Morgen doch fährt. Auch manche Züge nach Friedrichshafen sind unterwegs, berichtet eine Bahnmitarbeiterin. Sie wundere sich auch, dass doch so viel fährt. „Aber ich bin froh um jeden Zug.“

Auch die blauen Züge von Go-Ahead sind am Donnerstag unterwegs. Zumindest soweit es möglich ist. Das hatte das Bahnunternehmen im Voraus angekündigt. „Manche Züge kommen vielleicht nicht ganz bis nach München, aber zumindest bis Memmingen“, mutmaßt eine Mitarbeiterin.

Auch die Züge nach Österreich rollen am Donnerstagmorgen. „Die S-Bahnen fahren“, sagt ein ÖBB-Schaffner. Nur die Züge zwischen München und Zürich würden teilweise ausfallen. Deshalb muss eine junge Frau, die normalerweise immer den Schnellzug von Lindau-Reutin nach Zürich nimmt, von der Insel mit dem Bummelzug fahren, wie sie sagt. Sie muss in die Schweiz zu ihrer Hochschule.

„Die Leute waren vorbereitet.“

Die wenigsten werden sich an diesem Morgen auf die Bahn verlassen haben, vermutet Susanne Zimmermann am Lindauer Inselbahnhof. Sie arbeitet für die Deutsche Bahn im Vertrieb und steht am Schalter. Viele Auskünfte musste sie an diesem Morgen noch nicht geben. „Die Leute waren vorbereitet.“

Als eine von wenigen Angestellten der DB arbeitet sie an diesem Tag. In eine Gewerkschaft sei sie nie eingetreten, sagt Susanne Zimmermann. „Irgendjemand muss den Leuten ja noch sagen, mit was sie fahren können.“