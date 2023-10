Viele Turnerinnen beim Jahresabschluss

Rund 140 Turner und Turnerinnen durfte die Wettkampfleiterin Maria Erd des Turnuntergau (TUG) Lindau in der Schulturnhalle in Lindau-Reutin zum letzten Wettkampf des Jahres begrüßen. Besonders viele Teilnehmerinnen, zum Teil über 30, gingen in den einzelnen Klassen an den Start. Bei den Buben wagten es nur Turner des TSV Opfenbach.

Die große Anspannung der Teilnehmer am letzten Wettkampf des Jahres lag in der Luft und war auch in der Halle deutlich zu spüren. Nichtsdestotrotz wurden laut TUG-Mitteilung „tolle Übungen an den vielen Geräten gezeigt“. Für die Zuschauer sei es ein abwechslungsreicher Wettkampftag gewesen. Bei der weiblichen Jugend sicherten sich Jenna Friedrich (Jugend A/B, TV Reutin) und Malou Harder (Jugend C, TV Wasserburg) die ersten Plätze.

Die Ergebnisse:

Männlich:

Jugend A/B: 1. Moritz Straub (TSV Opfenbach).

Jugend C: 1. Liam Tromba , 2. Kaspar Stohr (beide TSV Opfenbach).

Schüler A: 1. Max Patscheke, 2. Jens Stör (beide TSV Opfenbach).

Weiblich:

Jugend A/B: 1. Jenna Friedrich (TV Reutin), 2. Sina Krügers (SV Nonnenhorn), 3. Pia Wolski ( TV Wasserburg).

Jugend C: 1. Malou Harder (TV Wasserburg), 2. Alena Krügers (SV Nonnenhorn), 3. Lara Veit (TV Reutin).

Schülerinnen A: 1. Clara Buschmann , 2. Nela Harder, Prisca Zuderell (alle TV Wasserburg).

Schülerinnen AK 6: 1. Luisa Greipel, 2. Elena Strobel, 3. Ida von Dewitz (alle TV Reutin).

Schülerinnen AK 7: 1. Ela Thriemer (TV Reutin), 2. Anne Mader, 3. Cecile Behnert (beide TV Lindenberg).

Schülerinnen AK 8: 1. Sophia Marszollek (TV Lindenberg), 2. Ida Poltzer, 3. Theresa Loy (beide TV Reutin).

Schülerinnen B 1: 1. Alina Ringen , 2. Annika Wegmann (beide TV Wasserburg), 3. Valentina Amend (TV Reutin).

Schülerinnen B 2: 1. Annelie Buschmann, 2. Mia Lutz (beide TV Wasserburg), 3. Ana Sofia Amezcua-Navarro (TV Reutin).

Ein erfolgreiches Wettkampfjahr des TUG ist somit zu Ende gegangen. Die Organisation der Wettkämpfe erfolgte durch den Turnuntergau Lindau, der sich für zahlreichen Teilnahmen und Zuschauer im laufenden Jahr bedankt. Den Abschluss der Veranstaltungen in diesem Jahr bildet ein Gerätturnlehrgang für Übungsleiter im November in Opfenbach.