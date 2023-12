Die Sturmschäden Ende August sind gerade erst beseitigt gewesen, dann folgte Anfang Dezember der heftige Wintereinbruch: Die Wasserburger Baumpfleger und -sachverständigen Bernd und Philipp Miller haben kurzfristig noch viel unerwartete und ungeplante Zusatzarbeit bekommen. Denn der nasse und schwere Schnee führte zu etlichen Schneebrüchen. Sind diese auch mit dem Klimawandel erklärbar? Eine Spurensuche.

Der Übeltäter hängt in etwa sieben Metern Höhe. Ein armdicker Ast ist im Campingplatz Zech abgebrochen und baumelt dort oben in luftiger Höhe. Bernd Miller legt den Klettergurt an, schnallt sich die Elektromotorsäge um und steigt am Seil wie an einer Treppe nach oben.

Arbeitsreiches Jahr

Hinter Bernd und Philipp Miller liegt ein arbeitsreiches Jahr. Zuerst der verheerende Sturm in der Sommernacht Ende August. Und nun folgte Anfang Dezember der heftige Wintereinbruch mit viel Neuschnee.

„Vor etwa zwei, drei Jahren schneite es schon einmal rund 50 Zentimeter in der Region“, erinnert sich Philipp Miller. Das sei damals schon heftig gewesen. Aber so gehäuft, also innerhalb von wenigen Monaten, einmal der Sturm und nun der heftige Schneefall, seien die Schäden noch nicht aufgetreten. „Wobei das eine natürlich nichts mit dem anderen zu tun hat“, ergänzt Philipp Miller.

Zuerst der Sturm, nun Schneebrüche

Sicher ist also, dass Vater und Sohn Miller das zweite Halbjahr 2023 noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Gerade hatten sie die Aufräumarbeiten des Sturms geschafft - jetzt beginnt die Arbeit quasi wieder von vorne. Aktuell beseitigen sie die Schneebrüche.

Als Schneebruch werden dabei Baumschäden bezeichnet, die durch hohe Schnee- oder auch Eislasten entstehen. Dabei brechen Äste, Kronen oder Stämme; mitunter fallen die Bäume komplett um. Einen ähnlichen Effekt kann Eisregen verursachen, in diesem Fall spricht man von Eisbruch.

So war die Lindauer Feuerwehr Anfang Dezember im Dauereinsatz: „Wir hatten Einsätze mit Bäumen auf der Straße, Bäumen auf Gebäuden und Bäumen auf Autos“, bilanzierte damals Kommandant Florian Kainz. Auch an der Lindauer Stadtverwaltung brach ein Baum unter der schweren Schneelast zusammen. Bei Hergensweiler stürzte ein Baum auf die Kreisstraße. In Unterreitnau und Wasserburg wurden Straßen gesperrt, weil Bäume quer lagen.

Auch an der Lindauer Stadtverwaltung kippt Anfang Dezember ein Baum unter der Schneelast um. Die Lindauer Feuerwehr ist im Einsatz. (Foto: Kadim Karabag )

Nicht nur der nasse und schwere Schnee ist Schuld

Die Ursache für einen Schneebruch ist aber nicht nur allein am nassen und damit schweren Schnee zu suchen. Denn nach dem Neuschnee folgte eine Kälteperiode. Dabei fror der Schnee sofort - was dann letztendlich dazu führte, dass die Bäume unter der Last zusammenbrachen.

Dabei registrierte die Feuerwehr weniger Schneebrüche im oberen Lindauer Landkreis, im Vergleich zum unteren. Woran das lag, darüber kann Philipp Miller nur spekulieren. „Eine Möglichkeit könnte sein, dass der Schnee im oberen Landkreis nicht so nass war“, sagt er. Im unteren Landkreis wäre der Regen nach und nach in Schnee übergegangen, der dann gefror, weil die Temperaturen sanken. „Dadurch hat der Schnee eine klebrigere Konsistenz“, sagt Philipp Miller.

Sind die Schneebrüche mit dem Klimawandel erklärbar, weil es immer wärmer wird und damit der Schnee feuchter? „Nicht alles ist dem Klimawandel geschuldet“, sagt Roland Roth von der Bad Schussenrieder Wetterwarte Süd.

Ungewöhnlich viel Niederschlag im November und Dezember

Nassen und damit schweren Schnee hätte es früher auch schon gegeben. Das hänge einfach damit zusammen, dass bei null Grad Niederschlag wahrscheinlicher und damit häufiger vorkomme als bei minus zehn Grad. Dabei war besonders der November zu nass, aber auch der Dezember.

Bis in den Januar hinein sind die Millers mit ihrem Team deshalb mit den Aufräumarbeiten sicher noch beschäftigt. Dabei drängt die Zeit. Denn die Baumfällarbeiten stehen auch noch an - und diese können wegen der Brutzeit der Vögel nicht lange aufgeschoben werden. „Damit müssen wir bis zum 1. März fertig sein“, sagt Bernd Miller.

Schlechtwetter behindert Baumarbeiten

Behindert werden sie auch durch das aktuell schlechte Wetter, welches die Baumarbeiten manchmal selbst für die Spezialisten unmöglich macht. Vergangene Woche schlossen sie die Arbeiten beim Campingplatz Zech ab. Die dortigen Bäume waren teilweise auch vom Schneebruch betroffen, nachdem der Sturm Ende August dort bereits heftige Spuren hinterlassen hatte.

Der Campingplatz ist einer der Orte, an dem ein hoher Sicherheitsstandard herrscht. Deshalb muss dort jeder Ast von den Bäumen entfernt werden, der abzustürzen droht. „Dort, wo Verkehrssicherheit erwartet wird, greifen wir auch ein“, sagt Bernd Miller.

Waldspaziergänge auf eigene Gefahr

In den Wäldern sieht das anders aus. „Jeder, der in den Wald geht, weiß, dass dort waldtypische Gefahren lauern“, sagt Bernd Miller. Das heißt: Es kann zwar Warnungen vor herabfallenden Ästen von den Behörden geben, aber jeder kann dort auf eigene Gefahr spazieren gehen.

Den Millers wird es aktuell nicht langweilig. „Unsere Auftragsbücher sind voll“, sagt Bernd Miller, als er von einer Eiche im Campingplatz Zech klettert. Mit einem dumpfen Knacken landeten Sekunden davor die letzten Äste des Schneebruchs auf dem Boden. „Mission erfüllt“, sagt Bernd Miller und lacht. Zumindest für diesen Baum. Die nächsten Bäume warten, von denen er ebenfalls die Spuren des Schneebruchs entfernen wird.