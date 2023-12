Viele missglückte unerlaubte Einreisen und Schleusungen

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende, 2. und 3. Dezember, zahlreiche unerlaubte Einreisen und Schleusungen in Bus und Bahn am Grenzübergang Hörbranz und am Bahnhof Lindau-Reutin aufgedeckt. Am Samstag befanden sich zeitweise 18 Migranten gleichzeitig zur Bearbeitung im Lindauer Bundespolizeirevier.

Am Sonntagmorgen kontrollierten Lindauer Bundespolizisten am Grenzübergang Hörbranz vier iranische Reisende in einem Fernreisebus. Der 37-jährige Mann wies sich mit gültigen italienischen Flüchtlingsdokumenten aus. Seine 32-jährige Ehefrau konnte für sich und die zwei und 13 Jahre alten Mädchen italienische Visa vorweisen, die etwa ein Jahr gültig sind. Über Reisepässe verfügten die drei Migranten jedoch nicht.

Bereits am frühen Samstagmorgen hatte eine Streife eine albanische Fahrgemeinschaft auf der A 96 ertappt. Der 39-jährige albanische Fahrer eines Kleinbusses transportierte unter anderem drei albanische Männer, bei denen die Beamten feststellten, dass diese ihre erlaubte visafreie Kurzaufenthaltsdauer im Schengenraum überschritten hatten. Die Beamten zeigten den Fahrer wegen versuchten Einschleusens und die drei Mitreisenden wegen versuchter unerlaubter Einreise an und wies die Albaner nach Österreich zurück.

Darüber hinaus hatte ein Großaufgriff am Samstagvormittag die Bundespolizisten gefordert. Die Beamten kontrollierten am Bahnhof Lindau-Reutin acht syrische und einen ägyptischen Migranten, die mit einem Zug aus Bregenz einreisten. Die zwei jungen Frauen und die sieben Männer konnten keine einreise- und aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen, weswegen sie Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise erhielten. Die Bundespolizisten ermittelten, dass der ägyptische Staatsangehörige bereits in Dänemark und Bulgarien Asylanträge gestellt hatte. Sie führten den Migranten dem Richter vor und lieferten ihn in die Abschiebehafteinrichtung Hof ein.

Im selben Zug stellten die Bundespolizisten außerdem einen 35-jährigen Syrer und zwei mitreisende Zwölf- und 14-Jährige fest, die keinerlei Reisedokumente mitführten. Für die Schleusung bis nach Österreich seien 18.000 Euro fällig gewesen.