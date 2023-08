Viele Lehrstellen sind noch unbesetzt

Zum Start in das neue Ausbildungsjahr sind derzeit 3050 neue Verträge abgeschlossen worden. Darüber informiert die Handwerkskammer Schwaben in einer Pressemitteilung. Zum Vergleichszeitpunkt im letzten Jahr sind es 3046 gewesen. Die Zahl sei also annähernd gleichgeblieben, allerdings laut Kammer auf einem sehr niedrigen Niveau, vor allem mit Blick auf den Bedarf an Fachkräften in den kommenden Jahren.

In der HWK–Lehrstellenbörse lehrstellenboerse–schwaben.de seien aktuell immer noch knapp 1000 offene Stellen gelistet. Die meisten Angebote gibt es im Metallbaubereich, in der Elektrotechnik, in der SHK–Anlagenmechanik sowie im Lebensmittelfachverkauf. Der Großteil der Stellen wäre noch im September zu besetzen, teilweise suchen die Betriebe bereits für das kommende Jahr neue Auszubildende. In der HWK–Lehrstellenbörse seien nicht alle Ausbildungsplatzangebote aufgeführt, wie die Kammer betont.

„Ein Einstieg in die Ausbildung ist auch noch im Laufe des Monats September, im Oktober oder auch später noch möglich. Die Handwerkskammer für Schwaben unterstützt Jugendliche und Handwerksbetriebe intensiv, um bei der Ausbildungsplatzsuche zusammenzufinden“, heißt es in der Mitteilung. „Wichtige Informationen rund um das Thema Ausbildung im Handwerk finden interessierte junge Menschen im Internet unter hwk–schwaben.de/berufsorientierung — hier gibt es auch Infos zur passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen durch die Expertinnen der HWK Schwaben.“ Diese Leistung sei kostenlos.

Zusätzlich gibt es noch Nachvermittlungsaktionen in Augsburg und im Allgäu. Die Termine sind in Augsburg am 14. September, in Kempten am 12. Oktober und in Memmingen am 19. Oktober.