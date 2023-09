Mit einem Glas Sekt stößt Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt am Montag auf die „erfolgreiche Badesaison“ im Aquamarin an. Gut 133.000 Gäste sind diesen Sommer ins Wasserburger Freibad gekommen. Das Eichwaldbad zählt deutlich weniger.

Spätsommerliches Badewetter genossen am vergangenen Wochenende im Aquamarin noch 2000 Besucher. Der September sei in diesem Jahr ein starker Freibadmonat gewesen, sagt Voigt.

Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt stößt mit Gästen im Aquamarin auf eine „erfolgreiche „Badesaison“ an. (Foto: Voigt )

Dass es im Juli und August zum Teil regnerisch war und dadurch weniger Besucher als im Vorjahr ins Aquamarin kamen, trübt die Statistik nicht: Insgesamt waren in diesem Sommer knapp 10.000 Menschen mehr im Aquamarin als 2022. Noch mehr kamen nur vor fünf Jahren, als das Wasserburger Freibad mit rund 150.000 Badegästen Rekordzahlen schrieb.

Sehr gut angenommen werden laut Voigt Angebote wie die „Wellpass-App“. Dort zahlen Nutzer und deren Arbeitgeber eine monatliche Pauschale, in der verschiedene Freibäder, Fitnessstudios und Kurse inklusive sind.

Rutsche soll noch nachgeliefert werden

Was in Wasserburg Rekord ist, war früher im Eichwaldbad normal: Vor dem Umbau sprach der damalige Bäderchef Florian Schneider bei 150.000 bis 170.000 Besuchern von durchschnittlichen Zahlen. Selbst im verregneten Sommer 2014 kamen mehr als 100.000 Badegäste. In diesem Jahr zählte das Eichwaldbad 60.000 Eintritte, wie Betreiber Andreas Schauer auf Anfrage der Lindauer Zeitung schreibt. Das sind 25.000 weniger als im Vorjahr.

Durch das „sehr wechselhafte Wetter“ und den wetterbedingt „eher späten Saisonbeginn“ sei es eine kurze, „aber insgesamt recht gute“ Sommersaison gewesen, so Schauer. Die Monate Juni, August und September hätten mehr Besucher gehabt als im Vorjahr, die Monate Mai und Juli waren schwächer als im Jahr zuvor.

„Der Besuch wurde durch die starken Besucherzahlen Therme kompensiert“, schreibt Schauer. Seiner Ansicht nach müsse man zudem auch die Gäste im Sportbad (Hallenbad) zur Freibad-Bilanz addieren. „Das sind 29.690, da die ja fast alle ins Strandbad gehen“, so Schauer. Gemeinsam kommen Hallenbad und Freibad Eichwald im Sommer 2023 demnach auf rund 90.000 Badegäste. Das Freibad in Oberreitnau liegt mit etwa 10.000 Badegästen im Vergleich zu den Vorjahren ebenfalls eher im unteren Bereich.

Einen Grund für die niedrige Besucherzahl sieht Schauer im Wetter. Außerdem argumentiert er: „Die Besucherzahlen gehen in Freibädern überall eher zurück.“ Dass es an den Eintrittspreisen liegt, die nach einem Beschluss des Finanzausschusses sowohl im Eichwald als auch im Freibad Oberreitnau zu Saisonbeginn erhöht wurden, glaubt er nicht. Allerdings räumt er mit Blick auf das Eichwaldbad ein: „Das Angebot im Strandbad ist weniger geworden.“

Dabei habe er schon während des Verfahrens zum Thermenneubau für ein größeres Angebot im Strandbad geworben. „Das 50-Meter-Becken entstand dann auch auf unsere Initiative“, schreibt Schauer.

Mit dem Neubau hat das Eichwaldbad allerdings seine große Rutsche draußen verloren. Eine neue Rutsche hätte das Budget der Stadt gesprengt. Allerdings soll nachträglich noch eine Wellenrutsche gebaut werden.

Im Bebauungsplan ist sie bereits verzeichnet, finanziert werden soll sie über einen Rücklagenfond. „Es besteht eine Gewinnbeteiligung am Erfolg der Therme Lindau“, heißt es dazu im Faktencheck der Stadt. „Umso besser die Therme besucht wird, desto früher kommt die Außenrutsche.“ Wie viel Geld bereits in dem Fond ist, beantwortet die Stadt auf Nachfrage nicht. Schauer sagt im Gespräch, man wolle die Rutsche in den nächsten Jahren umsetzen.

Defizit von 250.000 bis 300.000 Euro

Das Nonnenhorner Freibad ist mit seinen pinkfarbenen Wänden seit vergangenem Jahr zwar ein Hingucker im Dorf, doch hinter der Fassade steckt ein Sorgenkind. Denn das Bad ist alt, marode – und beschert der Gemeinde ein jährliches Defizit von 250.000 bis 300.000 Euro.

Das Eichwaldbad haben in diesem Jahr nur wenig Gäste besucht. (Foto: Christian Flemming )

Seit Jahren ringen Verwaltung und Gemeinderat um die Frage, ob sich das Dorf ein Freibad mit Becken und Chemie überhaupt noch leisten kann und will. „Der Gemeinderat ist noch in der Diskussion, zum aktuellen Stand werden wir in der Bürgerversammlung berichten“, schreibt Bürgermeister Rainer Krauß auf Nachfrage. „Im nächsten Jahr werden wir wie dieses Jahr ganz normal geöffnet haben, so ist zumindest die Planung.“

Mit seinem neuen Anstrich ist das Nonnenhorner Bad zwar ein Hingucker. Doch Becken und Gebäude sind in die Jahre gekommen. (Foto: Christian Flemming )

Besucht haben das Bad in diesem Jahr laut Krauß rund 35.000 Gäste. Das sind etwas mehr als im vergangenen Jahr, als gut 31.400 Badegäste gezählt wurden.

In den Jahren vor der Coronapandemie lagen die Besucherzahlen im Nonnenhorner Freibad laut Bürgermeister zwischen 38.000 und 40.000. Wegen der Regentage vor allem der Juli in diesem Jahr verhältnismäßig schwach besucht gewesen, so Krauß.

Den absoluten Rekord verzeichnete das Nonnenhorner Bad wie das Wasserburger Aquamarin 2018, als wegen der Umbauarbeiten im Eichwald nur eingeschränkter Betrieb war. Damals kamen 60.000 Schwimmbadgäste nach Nonnenhorn.

Im September hatte das Nonnenhorner Bad erst ab 13 Uhr geöffnet. Aus Energiespargründen, wie Krauß schreibt. „Die Nächte und die Morgenstunden sind kühler und da hilft es, wenn die Iso-Plane länger drauf bleibt“, so der Bürgermeister.

„Zudem ist die Nachfrage erfahrungsgemäß um diese Zeit nicht mehr so groß.“ Da sei es auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, wie viel Personal und Energie man noch einsetze.