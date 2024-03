Vibrophon-Duo zu Gast beim Jazzclub

Der Jazzclub Lindau präsentiert am Sonntag, 7. April, um 20 Uhr (Abendkasse ab 19 Uhr) im kleinen Zeughaus, Paradiesplatz 4, „Vibes Expression“. Das polnische Vibrophon-Duo ist erstmals zu Gast im Lindauer Jazzclub.

Irek Głyk ein polnischer Musiker, der als Vibraphonist und Schlagzeuger, aber auch als ein geschickter Komponist und Arrangeur bekannt ist, wie es in der Ankündigung heißt. Er absolvierte die Jazz- und Popularmusikabteilung der Musikakademie in Kattowitz und war Stipendiat des berühmten Berklee College of Music in Boston. Irek war viele Jahre lang Manager und Schlagzeuger der inzwischen international erfolgreichen Bassistin Kinga Glyk.