Es hatte sich schon angedeutet: Die geplante Fusion der Volkshochschule Lindau mit der VHS Lindenberg ist vom Tisch. Das sind die Hintergründe.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass zum ersten Mal von einem Zusammenschluss der beiden Volkshochschulen die Rede war. Im Januar 2023 hatte Thomas Novy, Vorsitzender der Lindenberger VHS, die Idee bei einem Bürgermeistertreffen vorgestellt. Dabei war auch Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn, in dessen Zuständigkeit die Lindauer VHS liegt.

Während der Lindenberger Stadtrat die Fusion schon wenige Monate später einstimmig befürwortete, ließ der Beschluss aus Lindau auf sich warten. Die Stadt verwies auf interne Prüfungen. In der Zwischenzeit zeigte sich, dass einige Lindauerinnen und Lindauer, darunter auch langjährige Dozentinnen, Vorbehalte gegen den Zusammenschluss hatten.

Weil aus Lindau so lange kein Beschluss kam, waren bei Beobachtern schon länger Zweifel gewachsen, ob das Interesse in Lindau an einer Fusion groß ist.

Erst vor Kurzem abschließend mit der Thematik befassen können

In einer Pressemitteilung gibt die Stadt nun bekannt: „Die VHS Lindau und die VHS Lindenberg wollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, eine offizielle Fusion der beiden Einrichtungen will der Lindauer Stadtrat jedoch nicht.“ Die Räte haben in ihrer Februar-Sitzung nicht öffentlich über die VHS-Fusion abgestimmt - und sie abgelehnt. Wie das Stimmverhältnis war, beantwortet die Pressestelle auf Nachfrage nicht.

Der Lindauer Stadtrat habe sich erst „vor kurzem mit der Thematik abschließend befassen können“, teilt die Stadtverwaltung mit. Als Grund nennt sie den personellen Wechsel im Leitungsteam der Volkshochschule Ende vergangenen Jahres. Zudem sei die Struktur der Lindauer VHS „komplexer“ als die Vereinsstruktur in Lindenberg.

Die beiden Volkshochschulen im Landkreis Lindau sind eigenständig und auch unterschiedlich organisiert: Die VHS Lindenberg ist ein Verein, Trägerin der Lindauer VHS ist die Stadt.

Die VHS im Westallgäu sieht sich steigendem Druck ausgesetzt. Das liegt nicht zuletzt an den Finanzen. Über einen Zusammenschluss sollten sich die Volkshochschulen zum Beispiel Kosten sparen, indem Strukturen zusammengelegt worden wären.

Neue Leitung will das Programm stärker ausbauen

Und dann ist da noch die Kurszahl: Damit eine örtliche VHS Zuschüsse vom bayerischen Volkshochschulverband erhalten kann, muss sie eine bestimmte Zahl an Kursen und Stunden bieten. Diese Vorgaben erreicht die VHS Lindenberg nicht mehr. Ähnlich sehe es in Lindau aus, war im vergangenen Jahr zu hören.

Da kann der neue VHS-Leiter Mario Frick beruhigen: Die VHS Lindau werde die vom bayerischen Volkshochschulverband geforderten Kriterien für die örtlichen Zuschüsse „voraussichtlich dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr wieder erreichen“, versichert er auf Nachfrage.

Die neue Leitung der VHS konzentriere sich derzeit darauf, das Programm stärker auszubauen und neue Angebote zu entwickeln, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Darin sehe die Lindauer VHS „großes Potenzial, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern“.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons versichert, dass die Volkshochschule Lindau „weiter mit Lindenberg kooperieren“ wolle. So sieht das auch Lindaus neuer VHS-Leiter: Auch wenn der Antrag auf Verbundbildung nun nicht gestellt werde, halte er die enge Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit der VHS Lindenberg weiterhin für einen „beidseitigen Gewinn“, schreibt Mario Frick auf Nachfrage. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Westallgäu.

Volkshochschulen arbeiten zum Teil schon zusammen

Die Lindauer Verwaltung nennt in ihrer Pressemitteilung auch inhaltliche Gründe, warum der Stadtrat gegen eine offizielle Fusion ist. Im Rahmen einer Prüfung sei deutlich geworden, dass bei der VHS Lindau mit einer Fusion ein wesentlicher Finanzierungsbaustein weggefallen wäre, nämlich die sogenannten BAMF-Integrationskurse. Für sie hätte ein zeitaufwendiger Antrag für eine Neulizenzierung gestellt werden müssen, heißt es.

Die Volkshochschulen arbeiten teilweise schon zusammen - so haben die beiden Einrichtungen dieses Jahr zum zweiten Mal eine gemeinsame Übersicht über ihr Angebot herausgegeben. Vor allem in einem regelmäßigen Austausch und der Absprache des Programms, aber auch in gemeinsamen Förderanträgen oder Projekten, sehe man ein großes Potenzial, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Ich hätte einen Zusammenschluss begrüßt. Aber wir können damit leben“, sagt Lindenbergs Bürgermeister Eric Ballerstedt. Die VHS ist zwar keine Einrichtung der Stadt, sie steuert aber einen maßgeblichen Zuschuss bei.

Leiterin hat gekündigt

Mit Bedauern nimmt Thomas Novy, Vorsitzender der VHS Lindenberg, die Entscheidung aus Lindau zur Kenntnis. Aktuell müsse die Volkshochschule im Westallgäu keine Kürzungen befürchten. Der Volkshochschulverband kenne die Bemühungen der Lindenberger VHS in Sachen Fusion und würdige das. „Für uns geht es erst einmal normal weiter“, sagt Novy. Das gelte in jedem Fall für die nächsten beiden Jahre.

Aktuell sucht die VHS Lindenberg eine neue Leitung. Die Stelleninhaberin Christa Steinhart hat auf Anfang Mai gekündigt. Sie hatte die Stelle erst vor knapp eineinhalb Jahren angetreten.