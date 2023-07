Wer auf der Insel einen Stellplatz für seine Vespa oder den Roller sucht, hat es schwer. Stellplätze gibt es nur am Eingang der Inselund die sind meistens belegt. Oft parken Fahrer deshalb dort, wo es eigentlich verboten ist — und kassieren Strafzettel. Jetzt prüft die Stadt einen neuen Standort.

Für eine kurze Erledigung mit der Vespa auf die Insel fahren? Beim Parken kann das zum Problem werden. So beschweren sich einige Lindauer in der Facebook–Gruppe „Du weißt, dass du aus Lindau bist...“ über zu wenige Stellplätze für Vespas und Motorräder auf der Insel. Ein Nutzer bezeichnet die Situation als „Schikane“. Eine andere Nutzerin schreibt, sie habe ihren Roller an einem Fahrradständer geparkt und einen Strafzettel über 55 Euro kassiert. Andere sind genervt.

Wo kann ich meinen Roller abstellen? Die Karte zeigt Parkplätze auf und in der Nähe der Insel. Und wo solche vielleicht bald kommen. (Foto: Marcus Fey )

Ist die Lage wirklich so schlimm? Auf der Insel gibt es zwei öffentliche Parkplätze für Vespas, Roller und Motorräder. Auf dem Wall können 23 Fahrzeuge parken, hinter der Jahnturnhalle neun.

Parkplätze oft ausgelastet

Die Parkplätze sind meistens belegt. Sie seien vor allem während der Sommermonate „sehr gut ausgelastet“, schreibt Bettina Wind, Pressesprecherin der Stadt Lindau. Genauere Angaben kann sie nicht machen. Am Karl–Bever–Platz, also kurz vor der Insel, seien meistens noch Motorrad–Stellplätze frei.

Anwohner und diejenigen, die auf der Insel arbeiten, können eine Genehmigung stellen. Dann dürfen sie ihren Roller auch am Reichsplatz abstellen. Aber auch hier bestünde eine hohe Nachfrage und Auslastung.

Rollerfahrer dürfen auch auf Auto–Parkplätzen parken

Was vielen nicht klar ist: Wer sich an Bewohnerparken und Höchstparkdauer hält, dürfe auch auf Parkplätzen für Autos parken, wie die Verwaltung mitteilt. Das Problem ist allerdings, dass es auch für Autofahrer nur schwer einen Parkplatz auf der Insel gibt.

Weil sie keinen regulären Parkplatz auf der Insel finden, parken sie auf verbotenen Plätzen. Seit Anfang des Jahres hat die Straßenverkehrsbehörde 30 Strafzettel verteilt, so Wind.

Am Wochenende und an Feiertragen dürfen Zweiradfahrer ab 13 Uhr nicht von der Zeppelinstraße auf den alten Schulplatz fahren. „Diese Beschilderung wurde bereits in den 90er–Jahren zum Schutz der Anwohner vor Lärm beziehungsweise zur Unterbindung von Sightseeing–Runden durch die Altstadt oder zum Seehafen angebracht“, schreibt die Verwaltung. Wie häufig dagegen verstoßen wird, kann die Straßenverkehrsbehörde nicht sagen.

Wie lässt sich die Parkplatzsituation lösen? „Aktuell wird die Möglichkeit der Ausweisung von zusätzlichen Zweiradstellplätzen auf der Westlichen Insel im Bereich vor dem Bürgerpark geprüft.“ Wann die Entscheidung fällt, ist noch unklar.