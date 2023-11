Nachdem Ende September ein nicht öffentlicher Termin zwischen Thermen-Betreiber Andreas Schauer und den Kleingärtnern völlig aus dem Ruder gelaufen ist, meldet sich nun auch die Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz (BN) in Bayern zu Wort. Was sie an der „sogenannten Bürgerbeteiligung Therme Nord“ kritisiert.

Auch die Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz sei „mehr als irritiert“ von der vom Thermeninvestor initiierten Veranstaltung zum Bereich „Therme Nord“, schreibt Maximilian Schuff, Vorsitzender der Kreisgruppe Lindau, in einer Pressemitteilung.

Indem sie die Bürgerbeteiligung an einen privaten Investor delegiere, eröffne die Stadt Lindau „ein weiteres potenzielles Konfliktfeld“, kritisiert der Bund Naturschutz. Dabei sei die juristische Auseinandersetzung um die Therme weiter ungeklärt.

„Volles Verständnis“ für ablehnende Reaktion der Kleingärtner

Schuff erinnert daran, dass im Januar dieses Jahres das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klage des BN gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für zulässig erklärt hat.

Maximilian Schuff, Vorsitzender der Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz, hat „volles Verständnis“ für die ablehnende Reaktion der Kleingärtner im Rahmen der missglückten Veranstaltung. (Foto: oh )

„Bei einer Weiterführung der Klage am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müsste der Bebauungsplan im Erfolgsfall dann überarbeitet werden ‐ entsprechende Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen dem Umweltschutz in dem Bereich zugutekommen“, so Schuff weiter.

Volles Verständnis zeigt der BN-Vorsitzende für die ablehnende Reaktion der Kleingärtner im Rahmen der Veranstaltung. „Wer darauf gebaut hat, dass der Investor mit vertrauensbildenden Maßnahmen aufwartet, wurde jäh enttäuscht“, so Schuff.

Planungen sollten Ergebnis der Bürgerbeteiligung sein

Wichtig wäre es gewesen, dass für eine Bürgerbeteiligung alle Fakten und Interessen vorab auf den Tisch kommen. Bezeichnend sei, dass offenbar bereits Planungen des Investors existieren, die sowohl dem Stadtrat als auch der Stadtverwaltung vorliegen, die der Öffentlichkeit insbesondere den dort Betroffenen aber vorenthalten würden.

„Dass diese Planung möglicherweise just auch das Ergebnis der Bürgerbeteiligung hätte sein sollen, ist nicht von der Hand zu weisen“, schreibt Schuff.

Reaktion einiger Stadträte sei „verstörend“

Dass es an diesem Abend keine entsprechenden Informationen gab, „verstärkt den Eindruck, dass hier die Interessen des Thermeninvestors, Teilen des Stadtrates und der Stadtverwaltung scheibchenweise durchgesetzt werden sollen, um möglichst wenig Widerstand in der Lindauer Bevölkerung zu provozieren“.

Als „verstörend“ bezeichnet Schuff die Reaktion einiger Stadträte, „die offenbar nicht einsehen konnten, dass Teile der Bürgerschaft sich nicht ihrem und dem Willen des Investors beugen wollen“.

Befremdlich sie auch das Gebaren des Moderators und Stuttgarter Ex-OBs, Wolfgang Schuster der dem Investor nach dem Mund geredet habe. „Bei dieser Art von Demokratieverständnis ist es nicht verwunderlich, dass die politischen Ränder jenseits des demokratischen Spektrums immer mehr Zulauf bekommen“, so Schuff.

BN fordert, Aufforstung umzusetzen

Ob so das „verlorene Vertrauen der Bürgerschaft in die Stadtverwaltung“ wiederhergestellt werden könne, bleibe angesichts der Ergebnisse früherer Bürgerbeteiligungen fraglich, schreibt Schuff. Dass sich Teile der Stadtverwaltung auch in der Vergangenheit eindeutig pro Freizeitcluster geäußert hätten, mache „ein objektives Verfahren durch die Stadt Lindau hier weitgehend unmöglich“.

Der Bund Naturschutz erinnert noch einmal an die illegalen Rodungsflächen zwischen Kleingärten und Bahngleisen. Er fordert, die angeordnete Aufforstung im Rodungsbereich spätestens bis 2025 umzusetzen und „warnt davor hier auf die zuständigen Behörden Druck auszuüben“.