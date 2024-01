Verträge sind fix: Wann der neue Aldi samt Lebenshilfe eröffnen will

Verträge sind fix: Wann der neue Aldi samt Lebenshilfe eröffnen will

Lindau / Lesedauer: 5 min

Aldi Süd plant einen Neubau in der Kemptener Straße, direkt gegenüber der Denkfabrik. Das Gebäude, in dem das Geschäft „Möbelgarten“ untergebracht ist, soll dafür abgerissen werden. (Foto: Christian Flemming )

Unter Dach und Fach: Aldi wird in Lindau einen neuen Markt bauen, und die Lindauer Lebenshilfe wird mit in das Gebäude ziehen. Was ist dort sonst noch geplant?