Verspielte Jungkatzen

Etliche Jungkatzen befinden sich derzeit im Tierheim. Die unterschiedlich gefärbten Kitten sind im April geboren und zu werden zweit oder zu einer vorhandenen, sozialen Katze vermittelt. Sie sind vorerst als Wohnungskatzen zu halten und später dann auch als Freigänger, teilt das Tierheim mit. Wie alle kleinen Stupsnasen sind sie sehr verspielt, sozial und alle stubenrein. Sie sind zutraulich, neugierig und wollen die Welt erobern. Wer sich eine Jungkatze anschafft, sollte daran denken, dass sie sehr lange in der Familie verweilen will. Wer sich für die verspielten Jungkatzen interessiert und ihnen ein gutes Zuhause geben will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365, in Verbindung setzen.

Weitere Infos rund ums Tierheim unter