Einsatzbesprechung am Freitagmorgen: Polizei und Rettungskräfte werden am Wochenende weiter nach dem verschollenen Segler suchen. Ihre letzte Hoffnung setzen die Einsatzkräfte in Tauchroboter und Spürhunde. Denn da, wo die Polizei den 93–jährigen Mann vermutet, ist das Wasser sehr tief.

Der Segler ist am Mittwochnachmittag über Bord gegangen. Gerd Drexler, Chef der Lindauer Wasserschutzpolizei, hat eine Theorie, wie der Unfall abgelaufen sein könnte. Der 93–jährige, der von Meersburg Richtung österreichisches Ufer gesegelt war, hatte wohl schon Kurs auf den Hafen genommen.

„Er wollte vermutlich unter Motor Richtung Hard fahren“, glaubt Drexler. Denn als Zeugen das Boot fanden, lief dessen Motor noch. Außerdem sei das Vorsegel halb gehisst gewesen. Der Polizist glaubt, dass sich an dem Segel etwas verklemmt hatte. Der 93–Jährige könnte nach vorne gegangen sein, um das Segel zu lösen — und dabei über Bord gegangen sein.

„Er muss relativ schnell untergegangen sein“

Dann hat er sich vermutlich noch eine Weile am Boot festgehalten. „Er konnte ja noch um Hilfe rufen“, so Drexler. Diese Hilferufe hatten Zeugen auf dem Wasser gehört. Doch als sie am Segelboot des 93–Jährigen ankamen, war er nicht mehr da. „Er muss relativ schnell untergegangen sein.“

Noch am Mittwoch suchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften den Bereich um die Unfallstelle zwischen Lindauer Insel und Hard ab. Rund 100 Rettungskräfte aus Bayern, Österreich, Schweiz und Baden–Württemberg waren mit insgesamt 15 Booten, Sonargerät, Unterwasserdrohne und Tauchroboter im Einsatz. Doch sie fanden den Mann nicht. Nach sechs Stunden brachen sie die Suchaktion in der Dunkelheit ab.

Am Donnerstag suchte die Lindauer Wapo gemeinsam mit der Lindauer Wasserwacht weiter. Weil die Zeugen recht gut schildern konnten, wo der Mann untergegangen sein muss, wurde das Suchgebiet eingegrenzt. „Wir haben uns auf zwei Bereiche festgelegt“, sagt Drexler. Der eine Suchbereich ist nördlich vom Rheindamm, der andere neben dem Rheindamm. Das Wasser ist an den beiden Stellen zwischen 50 und 60 Meter tief.

Wo das Sonargerät an Grenzen stößt

Doch wenn es so weit hinunter geht, kommt das Sonargerät der Polizei an seine Grenzen. Gute Bilder liefert es nur bis etwa 20 Meter Tiefe. „Es ist, als würde man die Nadel im Heuhaufen suchen“, sagt Drexler. Trotzdem fuhren seine Kollegen und er am Freitag noch einmal die Uferbereiche ab. Parallel war die Wasserwacht noch einmal auf dem See unterwegs.

Am Samstag will die Wasserschutzpolizei die vermutete Unfallstelle ein weiteres Mal absuchen und ihren Tauchroboter in die Tiefe schicken. Wenn der Roboter den 93–Jährigen nicht findet, versucht die Polizei es noch einmal mit tierischer Unterstützung. Dann reisen am Sonntag Spürhunde der deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Füssen an.