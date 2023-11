Verlosung: Kalender mit historischen Bildern zeigt altes Lindau

In diesem Jahr hat Winfried Schlegel sich etwas besonderes einfallen lassen. Seinen Kalender über das historische Lindau besteht aus Postkarten mit Drucken. Die Lindauer Zeitung verlost drei Stück davon.

„Ich hatte mal Lust auf etwas anderes“, sagt Winfried Schlegel, der bereits seit vielen Jahren einen Kalender herstellt. Normalerweise sind es historische Fotos, die er verwendet.

Diesmal sind es Lithografien. Abgebildet auf den Postkarten sind das Alte Rathaus, der Hafen oder der Lindauer Hof. Oft sind auch Grüße in altdeutscher Schrift auf den Karten zu lesen. „Das sind Zeugen einer anderen Zeit.“ In vielen Fällen passen die Motive auf den Postkarten auch zu den jeweiligen Monaten.

Die Lindauer Zeitung verlost drei dieser Kalender. Wer einen gewinnen möchte, schreibt bis Dienstag, 21. November, 12 Uhr eine Mail an [email protected].

Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis.