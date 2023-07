Ein Regencape und ein Anhänger mit drei Engeln sollen sie rüsten für das, was kommen mag. Denn jetzt ist es für die 36 Schülerinnen der Maria–Ward–Realschule an der Zeit, den sicheren Hafen zu verlassen — und mutig aufs offene Wasser zu fahren.

Die Abschlussschülerinnen der Maria–Ward–Realschule haben ihre Verabschiedung gleich an zwei Orten gefeiert. Los ging es in der Kirche St. Stephan. Dort fand der Abschlussgottesdienst statt unter dem Motto „Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten und hüllst mich ein in Jubel.“

Die Schulleiterin der Maria–Ward–Schule, Kerstin Schwart, betonte, dass alle Absolventinnen sehr stolz auf sich sein könnten — trotz aller Ängste, Sorgen und Tiefschläge, die sie durchlebt haben. Die Schulfamilie lasse sie nun im Glauben Gottes ziehen.

Regencape soll sie schützen

Elke Buohler, evangelische Religionslehrerin an der Maria–Ward–Realschule, erklärte die zitierte Bibelstelle und das dazugehörige Symbol „Schirm“: Manche Stürme des Lebens würden einem den Boden unter den Füßen wegziehen und man sei froh, wenn man einen verlässlichen Schirm an seiner Seite habe, sagte sie. Die Streben des Schirms könnten Menschen sein, die einem den Rücken stärken. Der Schirm stehe somit für Hoffnung.

Im Anschluss erhielten alle Absolventinnen den Segen und ein thematisch passendes Geschenk: ein Regencape, das sie von Kopf bis Fuß schützen beziehungsweise einhüllen soll.

Den eigenen Weg gehen

Anschließend ging die Abschlussfeier in der festlich dekorierten Turnhalle weiter. Die Veranstaltung wurde musikalisch vom Schulchor und Lilli Weishaupt an der Querflöte begleitet. Unter den Ehrengästen war Stadträtin Annette Schäfler , die stellvertretend für Oberbürgermeisterin Claudia Alfons Grußworte an die Abschlussschülerinnen richtete und früher selbst Schülerin an der Maria–Ward–Realschule war. Sie betonte, dass den Schülerinnen in der Region Lindau viele Möglichkeiten offenstünden.

Max Strauß, Stellvertreter des Landrats Elmar Stegmann, sagte, dass nun ein wichtiger Lebensabschnitt erreicht ist. Er legte ihnen ein Zitat von Georg Friedrich Händel nahe:

„Man muss lernen, was zu lernen ist, und dann seinen eigenen Weg gehen.“

Gemeinsame Vergangenheit verbindet

Auch die Schülersprecherinnen Paulina Blank, Jil Regehly und Fiona Zerressen richteten ihre Abschiedsworte an ihre Mitschülerinnen, Lehrer und Eltern. Sie bedankten sich vor allem bei ihren Klassenlehrern Timon Spies und Andrea Müller. Und ihre Mitschülerinnen erinnerten sie daran, dass sie alle nun eines in der Zukunft gemeinsam haben: ein Stück gemeinsame Vergangenheit.

Liebe, Glück und Zufriedenheit

Alle Schülerinnen bekamen einen Anhänger mit drei Engeln — Liebe, Glück und Zufriedenheit –, die sie immer beschützend begleiten sollen. Der Elternbeiratsvorsitzende Markus Stadler erklärte den Hintergrund dieses Abschiedsgeschenks anhand einer Geschichte von einer Allgäuer Kapelle.

Im Anschluss fanden die Ehrungen statt. Hier wurden die Schülersprecherinnen für ihre Arbeit an der Schule und auch Mariella Lutterloh für ihr besonderes Engagement seit der 5. Klasse geehrt. Auch die drei Jahrgangsbesten Diana Shirin Sha, Sophie Schweizer und Sudenaz Bilgili wurden für ihre herausragenden Ergebnisse ausgezeichnet.

Des Weiteren wurden zwei langjährige Elternbeirätinnen Bettina Weishaupt und Barbara Zerressen verabschiedet und ihnen für ihre jahrelange Mithilfe gedankt.

Hafen bietet immer Zuflucht

„Ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür werden sie nicht gebaut.“ Schulleiterin Kerstin Schwart bezog sich mit dem Zitat auf ein Bild auf dem Programmheft, das einen nahenden Sturm im Lindauer Hafen zeigt: Die Direktorin gab den Absolventinnen mit auf den Weg, dass sie im Hafen immer Zuflucht finden, aber nun trotz der möglichen Stürme auch mutig hinaus aufs offene Wasser sollen, um ihre Fahrt aufzunehmen.

Die 36 Absolventinnen verlassen nun den Hafen der Maria–Ward–Schule. Im Namen der Schulfamilie wünschte Schwart den Abschlussschülerinnen immer den richtigen Rückenwind.

Das sind die Absolventinnen der Maria–Ward–Realschule 2023

10A:

Lara Billet, Paulina Blank, Philine Gierer, Teresa Hellmuth, Marie Horn, Katharina Jackisch, Lisa Kempter, Joy Klann, Mariella Lutterloh, Lea Mesmer, Maggie Mrugowski, Eva Nachbaur, Jennifer Oberwinkler, Yella Pangerl, Lidija Pejovic‘, Gabriela Rackow Lomba, Jil Regehly, Kiana Ringen, Diana Shirin Shah, Lilli Weishaupt, Maria Zika

10B:

Konstanze Benicke, Sudenaz Bilgili, Gloria Blagus, Luisa Brozmann, Lena Chambers, Kaja Hagios, Sydney Hiew, Victoria Krebs, Milena Leicht, Marija Link, Alessia Schäfler, Sophie Schweizer, Maraki Tsega, Jana Voigt, Fiona Zerressen