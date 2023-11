Verkehrsregelung zur Hafenweihnacht

Aufgrund der Aufbauarbeiten für die Hafenweihnacht kommt es wie jedes Jahr zu Parkplatzsperrungen im Altstadtkern. Alle Parkplätze am Reichsplatz sind seit Freitag gesperrt. Außerdem sind die Parkplätze entlang des Biergartens am Brettermarkt teilweise ab Dienstag, 21. November, 6 Uhr gesperrt. Zusätzlich sind zu verschiedenen Zeiten einzelne Parkplätze in der Ludwigstraße Ecke Reichsplatz und am Brettermarkt Ecke Reichsplatz gesperrt.

Details können den jeweiligen Beschilderungen entnommen werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu kostenpflichtigen Verwarn- und Abschleppmaßnahmen kommen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Bewohnerinnen und Bewohner mit gültigem Bewohnerparkrecht für die Vordere Insel dürfen bis einschließlich 21. Dezember auch tagsüber auf dem Kirchplatz parken. Weiterhin darf außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung der Parkplatz der Stadtverwaltung an der Toskana genutzt werden. Zusätzlich kann innerhalb markierter Flächen auch im Hasenweidweg, am Alpengarten und am Aeschacher Ufer geparkt werden. Die Parkkarte muss gut sichtbar ausgelegt werden.

Während der Hafenweihnacht, ab Donnerstag, 23. November, immer donnerstags bis sonntags, 11 bis 21 Uhr, ist die Zufahrt zum Reichsplatz nur für Bewohnerinnen und Bewohner, zum Beispiel zum Be- und Entladen, und nur in Schrittgeschwindigkeit über die Route Bahnhofplatz-Ludwigstraße-Reichsplatz möglich. Die Abfahrt muss wegen des andernfalls entgegenkommenden Stadtbusses unbedingt in Richtung Fischergasse erfolgen.

Während der Hafenweihnacht fahren die Stadtbusse der Linie 2 die Haltestelle „Altes Rathaus“ nicht an: Die Busse fahren durch die Ludwigstraße zur Haltestelle „Stadttheater“, eine Ersatzhaltestelle wird unterhalb des Rathauses stehen. Diese Regelung gilt bis Mittwoch, 20. Dezember. Der Stadtbus Linie 2 fährt bis vor das Gelände der Hafenweihnacht zum Alten Rathaus. Außerdem kann die Hafenweihnacht vom Inselbahnhof in wenigen Metern erreicht werden.

Eine Anreise mit dem Auto wird nicht empfohlen, da die Kapazität der inselnahen Parkplätze erwartungsgemäß früh ausgeschöpft ist und mit staubedingten Wartezeiten zu rechnen ist, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Es wird die Nutzung der Parkplätze P2 (am ehemaligen Bauhof Lindau, Bleicheweg 13) sowie Bahnhof Reutin (Bregenzer Straße 54) empfohlen.

Am Wochenende können die Schulparkplätze in der Ach- und Reutiner Straße kostenfrei genutzt werden. Kostenpflichtige Park-and-Ride Möglichkeiten mit direkter Verbindung zur Insel gibt es vom Bahnhof Reutin mit zahlreichen Zugverbindungen zur Insel.