Vereine veranstalten erneut „Kinderfasnet on Ice“

Nach den großartigen Erfolgen und den ausverkauften Veranstaltungen 2022 und 2023, gibt es die „Kinderfasnet on Ice“, in Kooperation des Fördervereins mit der Narrenzunft Lindau, auch in diesem Jahr wieder. Am Samstag, 13. Januar, wird die Veranstaltung in der BPM-Arena stattfinden. Tickets gibt es in diesem Jahr nicht im Vorverkauf, sondern ausschließlich mit Tickets an der Tageskasse.

Die Tageskasse öffnet ab 12.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Die „Kinderfasnet on Ice“ ist von 13 bis 16 Uhr geplant. Der Eintritt für alle Personen ab 4 Jahren beträgt, wie in den Jahren zuvor, drei Euro. Beim Eintritt in die Eishalle spielt es dabei keine Rolle, ob man Begleitperson ist oder aktiv an der „Kinderfasnet on Ice“ teilnimmt. Ein Fasnetskrapfen ist im Preis inbegriffen. Es wird auch wieder ein buntes Rahmenprogramm geben, unter anderem mit dem Lindauer „Duo Chicago“ und dem Animationsteam der Narrenzunft.

Bei der Veranstaltung können Schlittschuhe zum Preis vonfünf Euro geliehen werden. Für Leihschlittschuhe sowie Laufhilfen muss ein Pfand hinterlegt werden. Zu der Veranstaltung am Samstagmittag gelten zudem nur die Eintrittskarten der Tageskasse. Gutscheine oder ähnliches sind nicht gültig. Zur „Kinderfasnet on Ice“ versorgt das Team des Eisstüble, die Besucher wie gewohnt mit Speisen und Getränken.