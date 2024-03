Vereine laden zum deutsch-ukrainischen Kinderfest ein

Der Lindauer Verein „Lindau Hilft“, die Gruppe „mit der Ukraine im Herzen“ und die private Initiative „Ukraine Hilfe-Bodolzer Dorfstüble“ veranstalten ein deutsch-ukrainisches Kinderfest am Samstag, 6. April, am Bodolzer Dorfstüble. Das Fest startet um 12 Uhr und geht bis in den Abend hinein. Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung kommen Kindern von Binnenflüchtlingen in der Ukraine zugute. Es wird ein Tag für und mit Kindern aus unterschiedlichen Nationalitäten, mit viel Spaß, Spiel und Leckereien. Es gibt Workshops für Kinder sowie Traditionelle ukrainische und deutsche Gerichte. Von den Einnahmen des Festes finanzieren die Helfer einen Konvoi am 20. April, der Güter in Kinderheime, Schulen und Krankenhäuser in der Ukraine (Foto: Verein) bringt.