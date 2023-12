Verdiente Niederlage in Bad Tölz

Mit einer demoralisierenden Niederlage endete die Auswärtsfahrt der Lindau Islanders nach Bad Tölz. Dort hielten die beiden Förderlizenzspieler aus Schwenningen, Colin Schlenker und Kevin Adam ihren Einstand im Trikot der Inselstädter, konnten aber auch nichts daran ändern, dass die Löwen in der Eishockey-Oberliga Süd mit ihren Gästen vor allem im dritten Abschnitt Katz und Maus spielten. Im Tor der Islanders stand wieder Dieter Geidl.

Das Spiel begann ohne großes Abtasten. Nur wenige Sekunden nach dem Eröffnungsbully hatten die Löwen ihre erste Chance, die Geidl aber vereitelte. Die Islanders kamen direkt danach in Überzahl, konnten aber trotz guter Abschlüsse den wichtigen Führungstreffer nicht erzielen. Dies gelang dann den Tölzer Löwen in der zehnten Minute durch einen schönen Schlagschuss von Steven Deeg. Davon beflügelt bauten die Gastgeber im Anschluss enormen Druck auf, dem die Islanders wenig entgegenzusetzen hatten. Einzig Goalie Dieter Geidl war es zu verdanken, dass der Rückstand nicht schon im ersten Drittel höher ausfiel.

Motiviert, aber erfolglos

Die Lindauer kamen aber hochmotiviert aus der Kabine und hatten zu Beginn des zweiten Abschnitts mehrere gute Chancen. Löwen-Goalie Enrico Salvarani war aber stets zur Stelle.

In der 26. Minute nahmen sich die Lindauer selbst den Offensivschwung, als sie mit einem Mann zu viel auf dem Eis standen und so den Löwen ihre erste Überzahlsituation schenkten. Die nutzte Martins Karsums mit seinem ersten Tor im Trikot der Tölzer zum 2:0. Im Anschluss waren die Gastgeber klar die aktivere Mannschaft.

Die große Chance zum Anschluss ergab sich, als die Islanders Mitte des Drittels mehr als eine Minute in doppelter Überzahl spielten, sie wurde jedoch durch überhastete und ungenaue Pässe vergeben. Natürlich sollte sich das rächen: In der 38. Minute stellte Philipp Schlager mit einem Distanzschuss von der blauen Linie auf 3:0 für Bad Tölz. Dieter Geidl war die Sicht versperrt.

Die Löwen wollten im letzten Drittel schnell für klare Verhältnisse sorgen, was der Lindauer Torhüter aber zunächst noch durch einige schöne Paraden verhindern konnte.

Torhüter zerbricht vor Wut seinen Schläger

Auf der anderen Seite gelang den Gästen nun endlich der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Zachary Kaiser in der 46. Minute. Nun drängte der EVL auf den nächsten Treffer, wurde aber eiskalt ausgekontert, als Athanasios Fisseki eine 3:2-Situation vor dem Lindauer Kasten ausnutzte und den alten Abstand wieder herstellte. Die Gegenwehr der Gäste war anschließend endgültig gebrochen und die Löwen hatten leichtes Spiel. Oliver Noack und Christopher Fischhaber erzielten innerhalb von nur 15 Sekunden die Treffer zum 5:1 und 6:1 (53. Minute). Der frustrierte Dieter Geidl zerbrach daraufhin wütend seinen Schläger auf dem Eis.

Zachary Kaiser erzielte zwar im Powerplay noch das 2:6-Endergebnis, als die Löwen sich eine Fünf-Minuten-Strafe eingefangen hatten, aber das war nur noch Ergebniskosmetik.

Noch frustrierter als Torhüter Geidl war nur Islanders-Trainer John Sicinski: „Ich habe in dieser Saison schon ein paar Mal gesagt, dass es nicht schlechter geht, aber heute haben wir das wieder übertroffen“, machte er sich in der Pressekonferenz Luft und fügte hinzu: „Wir sahen aus wie eine Mannschaft ohne Plan, es waren nur Einzelspieler unterwegs, es gab kein Zusammenspiel, in Überzahl kriegen wir keinen Schuss auf das Tor und unsere Spieler stolpern nur so übers Eis. Fakt ist, dass wir jetzt bis zum bitteren Ende um den zehnten Platz kämpfen müssen. Mit der Leistung, die wir heute abgeliefert haben, können wir in der Tabelle nicht nach vorne schauen.“

Bereits am Freitag um 19.30 Uhr wollen es die Islanders in der heimischen BPM-Arena gegen den EC Peiting besser machen. Dann wird auch wieder die beliebte Tombola zu Gunsten des EVL-Nachwuchses stattfinden. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben bei diesem Heimspiel freien Eintritt.

Die Begegnung wird auch im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen sein.

Oberliga Süd, 26. Spieltag:

Tölzer Löwen - EV Lindau Islanders 6:2 (1:0, 2:0, 3:2). - Tore: 1:0 (9:21) Steven Deeg (Karsums, Hörmann), 2:0 (25:06) Martins Karsums (Schlager, Piiponen), 3:0 (37:42) Philipp Schlager (Fichtner), 3:1 (45:58) Zachary Kaiser (Sommer, Desautels), 4:1 (51:31) Athanasios Fissekis (Späth, Deeg), 5:1 (52:34) Oliver Noack (Piiponen, Karsums), 6:1 (52:49) Christoph Fischhhaber (Karsums, Piiponen), 6:2 (57:36) Zachary Kaiser (Farny) - Zuschauer 621 - Strafen: Bad Tölz 19 Minuten, Lindau 6 Minuten.