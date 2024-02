Das Gebiet um den Lindauer Insel-Bahnhof ist momentan großräumig gesperrt. Der Busbetrieb dorthin sei bereits eingestellt, auch die Züge sollen den Bahnhof nicht mehr anfahren können. Grund sei laut Polizei ein „verdächtiger Gegenstand“. Nun müssen Sprengstoff-Experten aus München klären, was es damit auf sich hat. Sie nutzen dafür einen ferngesteuerten Roboter.

Gegen 17.15 Uhr rollen Beamte Absperrbänder aus. Die Zufahrt zur Insel ist ab der Thierschbrücke gesperrt. Wer bereits auf der Insel ist, den stoppen die Bänder an der Fußgängerzone und am Seehafen. Momentan kommt niemand in die Nähe des Bahnhofs.

Das Gebiet um den Lindauer Insel-Bahnhof ist momentan großräumig gesperrt. (Foto: Timo Schoch )

Menschen, die in den angrenzenden Häusern mit Blickrichtung Bahnhof sind, werden evakuiert. Auch für Autofahrer, die ihre Autos dort geparkt haben, gibt es kein Durchkommen.

Was klebt an der Bahnhofswand?

Grund sei ein „verdächtiger Gegenstand, den wir momentan nicht einordnen können“, sagt ein Beamter der Lindauer Polizei Nachfrage. Der Gegenstand befinde sich zwischen Bahnhof und Busbahnhof.

Hier kommt keiner mehr durch. Der Inselbahnhof ist weitläuftig abgesperrt. (Foto: Timo Schoch )

Einsatzleiter Michael Schlötzer vor Ort berichtet, dass ein polizeibekannter Mann mit einem Fahrzeug vor den Bahnhof gefahren sei und dort ein Päckchen an die Mauer des Bahnhofs geklebt habe. Auf einem gelben Zettel hat er, so vermutet die Polizei, eine Botschaft notiert. Auf dem Zettel steht ein Zahlencode.

Sprengstoff-Experten vom LKA München sollen nun klären, was sich in dem Päckchen befindet.

Sie sind um 18.30 Uhr am Bahnhof angekommen. Nun müssen auch alle Beamten hinter der Absperrung oder einer Mauer Schutz suchen.

Vor Ort sind vier Streifen der Grenzpolizei, drei Streifen der Lindauer Polizeiinspektion und eine Streife der Bundespolizei.

Ein ferngesteuerter Roboter auf vier Rädern nähert sich jetzt dem Paket.

18:56: Dem Roboter ist es gelungen, das Paket von der Wand zu lösen. Nun ist der Sprengstoffexperte am Zug.

++ Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert ++