Verbotenes über Lindau ins NS-Reich geschmuggelt

Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog bestimmte 1996 den 27. Januar zum jährlichen deutschen Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes. 1945 war dies der Tag, an welchem das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee der Sowjetunion befreit wurde. Der inzwischen internationale Gedenktag dient heute auch der Erinnerung an Menschen, welche gegen das NS-Regime Widerstand leisteten.

Am 20. Juli 1942 meldete die Lindauer Ausgabe des „Südschwäbischen Tagblattes“ in typischem NS-Jargon erneut einen Antifaschisten tot zu sehen unter anderem „Der durch Urteil des Volksgerichtshofes wegen Feindbegünstigung, Landesverrat und Hochverrat zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verurteilte 42-jährige Josef Wittmann aus Nördlingen ist am 17. Juli 1942 hingerichtet worden.“ Was hatten Wittmann und andere in den Jahren zuvor tatsächlich getan, auch in Lindau?

Mit Beginn der NS-Herrschaft 1933 wurden auch die Presse und das Radio in Deutschland vom neuen faschistischen Regime kontrolliert und zensiert. Um trotzdem ein wenig ehrliche Information aus dem Ausland zu erhalten sowie umgekehrt wahrheitsgemäße Informationen über Nazideutschland im Ausland bekannt zu machen, schmuggelten mutige Menschen auch über Lindaus Hafen und Bahnhof solche hin und her. Eine Sammel- und Weitergabestelle dafür war der ehemalige Augsburger SPD-Stadtrat Valentin Baur, welchem rechtzeitig die Flucht ins Exil nach Rorschach gelungen war. Einer seiner wichtigsten Verbindungsmänner nach Bayerisch Schwaben hinein war seit 1935 der 1899 geborene Schriftsetzer, Sozialdemokrat, Naturfreundemitglied sowie Motorradfahrer, Josef Wittmann aus Nördlingen.

Valentin Bauer erinnerte dazu nach Ende des NS-Regimes u.unter anderem mit folgenden Worten daran: „Wir haben insgesamt wenig Schriften nach Deutschland transportiert. Zeitweilig den „Neuen Vorwärts“… Der Transport ging über Briefpost und nur an ganz bestimmte Adressen. Per Schiff wurden die Briefe mit deutschen Briefmarken von Lindau ins Reich geschleust. Josef Wittmann hat mich oft in Rorschach besucht. Er wohnte teils in Lindau, teils bei mir. Er kam nie ohne seine Frau. Die so gewonnenen Informationen aus Deutschland gab ich sowohl an die Gruppe „Neu beginnen“ als auch an die SoPaDe (SPD, K.S.) in Prag weiter.“

Wittmann wiederum hatte von Nördlingen bis Lindau ein weit verzweigtes Netz an Informanten aufgebaut. Allein in 30 bis 40 Briefen an Valentin Baur in Rorschach hatte er seine Erkenntnisse zusammengefasst und weitergeleitet. Darin schilderte er die Stimmung der Bevölkerung im 1939 begonnenen Zweiten Weltkrieg, die wirtschaftliche Situation, die zunehmende Knappheit von Lebensmitteln, die kriegsbedingten Preissteigerungen und die häufigen Todesurteile gegen Jugendliche selbst bei Handtaschendiebstählen.

Er bemerkte bei all dem nicht rechtzeitig, dass er bereits seit 1936 „wegen der Verbreitung illegaler Schriften“ von der Geheimen Staatspolizei, der Gestapo, beobachtet wurde. Bei seinen besonderen Fahrten per Schiff von Lindau nach Rorschach zusammen mit seiner Frau, übernachteten beide häufig zuvor beim Ehepaar Emilie und Gustav Röhl in Lindau. Nach längerer Zeit intensiver Bespitzelung durch die Gestapo, verhaftete diese Wittmann am 15. März 1940 und lieferte ihn in das berüchtigte politische Gefängnis „Am Katzenstadel“ in Augsburg ein.

Zu den weiteren von der Gestapo Verhafteten gehörten auch Emilie und Gustav Röhl in Lindau. Röhl kannte Wittmann aus seiner Zeit als Sozialdemokrat und Leiter des Arbeitsamtes in Nördlingen, bevor er 1933 wegen politischem Berufsverbotes entlassen worden war, als gelernter Maschinenschlosser zurück nach Lindau kam und zunächst Arbeit bei den neuen Rickenbacher Dornier-Metallwerken erhalten hatte.

Gustav Röhl wurde nun zwei Jahre in den Gefängnissen Stadelheim und Landsberg inhaftiert. Emilie Röhl wurde angeklagt, weil sie ihren Ehemann trotz dessen staatsfeindlicher Äußerungen nicht angezeigt habe. Doch sie wurde freigesprochen. Josef Wittmann wurde im April 1942 vom Volksgerichtshof in Berlin zur Todesstrafe verurteilt und im Juli des gleichen Jahres im Gefängnis Plötzensee hingerichtet. Als „Beweise“ für seine Schuld hatten dem Gericht auch beschlagnahmte Briefe von Gustav Röhl an Josef Wittmann gedient.

Auf Antrag der SPD beschloss Lindaus Stadtrat im Januar 2001 in Gedenken an Gustav Röhls Lebenswerk den Uferweg zwischen dem früheren Werfthafen und der Gerberschanze auf der Insel als „Gustav-Röhl-Uferweg“ zu benennen.