VDK–Ortsverband Lindau hat eine neue Vorsitzende

Der VDK–Ortsverband Lindau erhält laut Pressemitteilung nach über drei Jahren wieder eine neue Vorstandschaft. Die Wahlen des Vorstandes ergaben folgende Besetzung: Ortsvorsitzende Ellen Trötscher, stellvertretender Ortsvorsitzender Achim Tuchardt, Schriftführerin Bärbel Reiche, Vertreterin der Frauen Eva–Maria Hotter, Vertreterin der jüngeren Generation Diana Bayer, Beisitzerin Rosa Obermaier.

Ralf Schaude, Kreisgeschäftsführer der Geschäftsstelle, war es ein großes Anliegen, den seit 2020 verwaisten Vorstand für den Lindauer Ortsverband wieder zu besetzen. Doch es war sehr schwer, jemanden für eine Kandidatur zu gewinnen. Hinzu kam, dass durch die Lockdowns in der Corona–Zeit eine Mitgliederversammlung nicht in Frage gekommen war. Während eines Beratungsgespräches im Juni 2022 fragte er Ellen Trötscher, ob sie sich vorstellen könne, das Amt des Ortsvorsitzenden zu bekleiden. Das konnte sie, jedoch erst mit Beginn ihrer Rente im März 2025.

Schaude erhielt Anfang 2023 die Nachricht, dass Trötscher vorgezogen am 1. April 2023 in Rente geht und somit schon viel früher als erwartet zur Verfügung steht. Fünf weitere Mitglieder hatten ihre Bereitschaft erklärt. Ein Vorgespräch mit allen Interessierten fand dieses Frühjahr statt, in dem jeder sein Engagement bestätigte. Das hieß freie Fahrt für die Wahlen am 18. Juli anlässlich der Mitgliederversammlung des Lindauer Ortsverbandes.

Das neu gewählte Team wird sich erst einmal zusammenfinden, um gemeinsam einen Fahrplan für das nächste Jahr zu entwickeln und zu überlegen, welche Aktivitäten es ihren Mitgliedern anbieten wird, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das können beispielsweise Ausflüge und gesellige Veranstaltungen sein, aber auch Vorträge, oder einfach nur da zu sein, wenn Hilfe benötigt wird. Sicher ist bereits, dass ihre erste Aktivität in diesem Jahr die Organisation der Weihnachtsfeier sein wird.

Der VdK–Ortsverband Lindau zählt 1334 Mitglieder. Er ist eingebettet im Kreisverband Lindau mit seinen rund 3000 Mitgliedern. Lindau gehört zu den kleineren Kreisverbänden im Landesverband Bayern, dem über 770.000 Mitglieder ihr Vertrauen schenken. Der VdK–Kreisverband Lindau gliedert sich in 10 Ortsverbände, welche innerhalb des Landkreises Lindau aktiv sind.