„Ein Mitarbeiter des Hochbauamtes Lindau teilte der Polizeiinspektion Lindau mit, dass es zu mutwilligen Beschädigungen an der Rückseite des Parkhauses auf der Insel in der Zwanzigerstraße gekommen sei“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Bemerkt wurde der Schaden offenbar erst nach einiger Zeit, denn die Polizei geht von einem Tatzeitraum zwischen dem 1. Oktober und 8. Dezember aus.

Zeugen sollen sich bei Polizei melden

Irgendwann in dieser Zeit hätten „unbekannte Täter die Aluminium-Lamellen auf der Rückseite des Parkhauses erheblich beschädigt“, so die Polizei. „Die Täter hatten dort dagegen getreten.“

Die Lamellen befinden sich knapp über dem Boden am Parkhaus. Der Schaden wurde vom Hochbauamt mit der Stadt mit etwa 20.000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 zu melden.