Viel spricht er an den beiden Verhandlungstage nicht. Auf seine letzten Worte verzichtet der Angeklagte. Zumindest fast. „Ich kann dazu nichts mehr sagen“, ist der einzige Satz, der über seine Lippen kommt. Vor sieben Monaten hat der 21-Jährige mit einem Messer an der Lindenschanze mehrmals auf einen 16-Jährigen eingestochen. Zu diesem Zeitpunkt war seine letzte Verurteilung gerade einmal vier Monate her ‐ und das wirkt sich auf das Urteil aus.

„Bis jetzt war es Ihnen immer egal, was Gerichte sagen“, so der Vorsitzende Richter, Christoph Schwiebacher. Er schaut den Angeklagten direkt an. „Sie müssen Ihr Leben in den Griff bekommen. So kann es nicht weitergehen.“

Kurz zuvor hatte der Vorsitzende das Urteil verkündet: drei Jahre und sechs Monate Haft für versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Letztere geht auf einen Vorfall eine Woche vor der Messerstecherei an der Lindenschanze zurück. Schon da ging der Angeklagte auf den 16-Jährigen los. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Rivalen treffen aufeinander

Die beiden kennen sich schon länger. Man könnte sie als Rivalen bezeichnen. Beide leben in Lindau, haben gemeinsame Bekannte. Der Staatsanwaltschaft fasst ihre Beziehung so zusammen: „Der Geschädigte will im Lindauer Bereich den Macker markieren. Damit kam der Angeklagte nicht klar.“

Schon vor der Tat an der Lindenschanze kam es zwischen den beiden zum Streit. Sie trafen damals im Stadtbus aufeinander und es kam zum Gerangel. Zeugen berichten vor Gericht, dass es um eine Freundin des 16-Jährigen gegangen sein soll, die der 21-Jährige belästigt haben soll. Die beiden prügelten sich.

Ein Tag später trafen die beiden sich am Sina-Kinkelin-Platz. Der Angeklagte, der vor zehn Jahren aus Somalia nach Deutschland geflüchtet ist, hatte eine Rolle Alufolie dabei. Damit ging er auf den 16-Jährigen los und schlug in Richtung seines Kopfes. So steht es in der Anklageschrift, der auch das Gericht folgt. „Die Rolle war schon hart“, sagt ein Zeuge. Weil der sich aber wehren konnte und auswich, traf die Alurolle nicht den Kopf des 16-Jährigen.

Situation eskaliert bei Geburtstagsfeier

Eine Woche später eskalierte die Situation. Es war ein Abend Mitte März. Der 16-Jährige feierte seinen Geburtstag an der Lindenschanze. Jede Menge Freunde von ihm waren da. Etwa gegen 21.30 Uhr kam auch der damals 20-jährige Angeklagte dazu. Zunächst reden die beiden nur miteinander.

Was dann passierte, daran hat das Gericht keine Zweifel. Der Angeklagte beleidigte den 16-Jährigen und seine Familie. Dieser fühlte sich provoziert und schlug zu, so schildern es einige der mehr als 15 Zeugen. Daraufhin kam es zu einer Prügelei und die beiden fielen auf den Boden. „Sie landeten in einer Hecke“, so der Staatsanwalt.

Wie genau es danach weiterging, wurde in der Verhandlung nicht klar. Aber: „Plötzlich hatten sie das Messer in der Hand“, sagt der Vorsitzende Richter in Richtung des Angeklagten. Zeugen wollen gesehen haben, wie der Angeklagte das Messer aus seiner rechten Hosentasche gezogen hat.

Anzeige erst einen Tag nach der Tat

Damit stach der Angeklagte ‐ auch davon geht das Gericht fest aus ‐ mit dem Messer mehrfach gegen das Gesicht, den Hals und den Bauch des 16-Jährigen. Nur weil der sich verteidigen konnte, sind es lediglich oberflächliche Schnittverletzungen, die Ärzte später bei ihm feststellten.

Andere Jugendliche trennten die beiden. Freunde des 16-Jährigen sollen den Angeklagten dann noch verprügelt haben. „Sie schlugen auf ihn ein“, sagt eine Zeugin. Danach haute der Angeklagte ab.

Erst am nächsten Tag erstattete der 16-Jährige Anzeige. Die Polizei sprach daraufhin einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen aus. Noch am selben Tag kam er in Untersuchungshaft. Dort saß er bis zum Tag der Verhandlung. Weil die U-Haft mit dem Urteil verrechnet wird, muss er nur noch für drei Jahre hinter Gittern.

DNA des Angeklagten am Messer

Das Messer, das die Polizei später der Tat zuordnet, fand ein Diensthund im Gebüsch am Tatort. Der Vorsitzende Richter hält es während der Verhandlung mehrmals hoch. Es ist in eine Plastiktüte eingepackt.

Obwohl die abgebrochene Klinge bis heute nicht gefunden wurde: Es ist das wohl stärkste Beweismittel der Verhandlung. Fast alle Zeugen erkennen das Messer. Sie beschreiben die Klinge als zehn Zentimeter lang, geriffelt und spitz. Am Messergriff stellte die Rechtsmedizin Ulm die DNA des Angeklagten fest.

Manche Zeugen wollen sogar zwei Messer während der Tat gesehen haben. Ob das stimmt oder nicht, bleibt unklar. „Wir gehen von mindestens einem Messer aus“, so der Vorsitzende.

Der Angeklagte selbst bestreitet indes, überhaupt ein Messer dabei gehabt zu haben. Er habe sich lediglich mit einem Stock gegen die Schläge des 16-Jährigen verteidigt. „Heißt das, dass etwa 15 Zeugen lügen“, will der Vorsitzende Richter von ihm wissen. „Ich weiß es nicht“, antwortet der Angeklagte nur und blickt hinunter auf seine Hände.

Flucht aus Somalia

Verdrängung ist ein Muster, das sich durch das Leben des 21-Jährigen zu ziehen scheint. „Er tut sich schwer, Taten und Probleme einzugestehen“, sagt seine Gerichtshelferin. Er könne beispielsweise nur schwer zugeben, dass er ein Alkoholproblem hat. Und das, obwohl er bereits an einer Suchtberatung der Jugendvollzugsanstalt (JVA) teilgenommen habe. „Er kann sein Verhalten nur wenig reflektieren.“ Außerdem sei er entwicklungsverzögert. Damit erklärt das Gericht, warum es den 21-Jährigen nach dem Jugendstrafrecht verurteilt hat.

Sie haben mit Tötungsvorsatz gestochen. Der Vorsitzende Richter

Das Leben des 21-Jährigen verlief auch schon vor den schweren Straftaten alles anderes als glatt. 2013 floh er mit seiner Mutter vor dem Krieg in seiner Heimat Somalia. Die Familie habe von Anfang an in Lindau gelebt, so die Gerichtshelferin. Er habe die erste Zeit auf einem Jugendbauernhof verbracht, lernte deutsch und habe sich eingewöhnt.

Als 11-Jähriger sei er in die Schule gekommen. Weil er nicht gut genug war, musste er mit Grundschülern gemeinsam unterrichtet werden. „Das war nicht einfach für ihn.“ Es habe immer wieder Konflikte mit Lehrern gegeben. Schließlich wurde er von der Schule geworfen. Auch die darauffolgende Schule verließ er ohne Abschluss.

Er trinkt immer häufiger Alkohol

Der junge Mann geriet in eine Abwärtsspirale. Er habe immer häufiger Alkohol getrunken. Weil seinen Vater das störte, habe dieser ihn von Zuhause rausgeworfen „Er hat den Halt verloren und noch häufiger getrunken“, so die Gerichtshelferin.

2021 beging er seine erste Straftat: Besitz von Betäubungsmitteln. Es folgten Diebstahl und Bedrohung. Im Juni 2022 schlug er jemandem eine Glasflasche auf den Hinterkopf. Er wurde verurteilt. Daraus ging eine dreijährige Bewährungsstrafe hervor. Etwas später kam es zur Tat an der Lindenschanze.

Aber nicht nur der Angeklagte hat für sein junge Alter ein langes Vorstrafenregister. Auch der 16-jährige Deutsche ist kein unbeschriebenes Blatt.

Die Polizei ermittelte im Zuge der Tat an der Lindenschanze wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Zu einer Anklage ist es laut Staatsanwaltschaft Kempten aber nicht gekommen. Der 16-Jährige habe sich lediglich verteidigt. Wegen einer anderen Straftat habe aber das Amtsgericht Lindau Anklage gegen ihn erhoben.

Auch wenn der 16-Jährige den 21-Jährigen immer wieder provoziert habe ‐ „Es gibt keine Rechtfertigung für die Tat“, fasst der Vorsitzende Richter es zusammen. „Sie haben mit Tötungsvorsatz gestochen.“

Während der unübersichtlichen Situation an der Lindenschanze hätte alles passieren können. „Es hätte zu tödlichen Verletzungen kommen können.“ Eine Bewährungsstrafe komme deshalb nicht infrage.

Christoph Schwiebacher rät dem jungen Mann, an sich zu arbeiten und vom Alkohol loszukommen. „Sie müssen das in den Griff bekommen, sonst werden sie ihr Leben lang in Haft sitzen.“