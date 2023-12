Die Müllprobleme in Lindau sind nicht neu: Allerdings betraf das bislang vornehmlich den Wertstoffhof in der Robert-Bosch-Straße. Dieser platzte an Samstagen förmlich aus allen Nähten, weil viele Menschen dort ihren Abfall abgeben wollten. Nun hat sich das Müllproblem aber über die Feiertage auf die Wertstoffinseln in der Stadt verlagert. Dort kommen aktuell einige Probleme zusammen, die wohl bis mindestens 8. Januar nicht zu lösen sind.

Die Leserzuschrift vom vergangenen Mittwoch, inklusive Fotos, ist eindeutig. „Wache Lindau“, steht dort als Appell und Aufruf. Als Adressaten sind neben der Polizei, die Stadt Lindau, das Ordnungsamt und die Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) aufgeführt. Auf den Bildern sind die Wertstoffcontainer am Lindauer Segelhafen zu sehen. Oder zumindest das, was dort vor den Containern alles herumliegt.

Leere Pakete mit Adressaufklebern

Leere Pakete, Kartonagen, teilweise noch mit Namens- und Adressaufklebern versehen, lagern dort verstreut auf dem Boden. Offenbar hatten sich diejenigen nicht einmal die Mühe gemacht, ihre persönlichen Daten zu entfernen. Als illegale Müllentsorgung bezeichnet dies der Leser.

Wir sind nahe dran an höherer Gewalt. ZAK-Sprecher Thomas Settele

„Die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) haben bereits mit dem ZAK (Abfallverband, d. Red.), der für das Leeren der Container zuständig ist, gesprochen und ihn auf das Problem hingewiesen“, teilt die Pressesprecherin der Stadt, Bettina Wild, auf Anfrage mit.

Müll ist zwei Tage später wieder weg

Offenbar zeigte das bereits Wirkung: Zwei Tage später sind die Kartonagen weg. Es liegt nur ein verlassener Müllbeutel mit Inhalt vor den Containern. Doch in den kommenden Tagen könnte wieder mehr Müll vor den Wertstoffinseln der Stadt herumliegen. Denn das hat einen bestimmten Grund - oder besser: Das hat gleich mehrere Gründe.

Die Kartonagen und leeren Pakete sind weg: Zwei Tage nach der Leserzuschrift sind die gröbsten Abfälle verschwunden. Doch der Abfallverband ZAK befürchtet aufgrund ungeplanter Ereignisse ein weiteres Müllproblem und bittet deshalb die Bevölkerung um Nachsicht und Mithilfe. (Foto: Timo Schoch )

„Es sind aktuell mehrere Mosaiksteine, die zusammenkommen“, sagt ZAK-Sprecher Thomas Settele. Es gibt nämlich beim Abfallverband einen Engpass, wie es Settele formuliert und ergänzt: „Wir sind nahe dran an höherer Gewalt.“

Lastwagen hat Defekt

Über die Feiertage hätten einige Mitarbeiter Urlaub. Dazu seien aber noch weitere, ungeplante Ereignisse aufgetreten. So sind Mitarbeiter krank geworden, die über die Feiertage fest mit Diensten eingeplant gewesen seien. Und zu allem Überfluss sei jetzt auch noch der Lastwagen defekt, der die Container leert.

Dieser Speziallastwagen, mit seinem Kran für die Container, befinde sich deshalb momentan in der Werkstatt. „Wir haben leider dazu keinen Fuhrpark mit Alternativen“, sagt Settele. Dazu käme: Die Werkstatt kämpfe aktuell mit ähnlichen Hürden wie der Abfallverband, also auch mit Urlaubs- und Krankheitsfällen.

Erst nach den Feiertagen ist Besserung in Sicht

Das Fahrzeug stünde deshalb wohl erst nach den Feiertagen wieder zur Verfügung. „Natürlich versuchen wir die Situation nun anderweitig irgendwie zu lösen“, sagt Settele. Aber klar sei: Das werde schwierig bis unmöglich.

Vor allem gelte das im Hinblick auf das bevorstehende Silvester, an dem traditionell mit einem erhöhten Müllaufkommen gerechnet werden müsse. Es braucht also wohl Toleranz aus der Bevölkerung.

Stadt legt an Neujahr Sonderschicht ein

Zumindest die Stadt hat schon einmal reagiert und verspricht: „Die GTL hat für den 1. Januar eine Sonderschicht eingeplant und reinigt Wege, Plätze und Mülleimer nach der Silvesternacht“, sagt Sprecherin Bettina Wild. Ob das ausreicht, wird der Neujahrstag zeigen.

Vermutlich dürfte erst nach den Feiertagen wieder Normalität eintreten. Bis dahin appelliert Settele auch an die Lindauer. „Wir sind aufgrund dieser Ereignisse auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen“, sagt Settele. Der ZAK-Sprecher empfiehlt deshalb die Wertstoffinseln so gut es ginge zu meiden und schlägt Alternativen vor: „Bitte nutzen Sie die beiden Wertstoffhöfe.“

ZAK empfiehlt Wertstoffhof an der Bösenreutiner Steig

Allerdings stand der Wertstoffhof in der Robert-Bosch-Straße immer wieder in der Kritik. Vor allem an Samstagen bildeten sich dort regelmäßig lange Schlangen und Staus. Es gab wegen des Ansturms teilweise völlig überforderte Mitarbeiter und chaotische Szenen. Deshalb bringt Settele den zweiten Wertstoffhof der Stadt ins Spiel.

An der Bösenreutiner Steig könnten ebenfalls Schrott, Glas, Papier, Altholz und Sperrmüll abgeladen werden. Dazu sei dort am Stadtrand die Fläche größer und der Wertstoffhof nicht so überlaufen wie der in der Robert-Bosch-Straße.

Zumindest ließe sich unter dieser Mithilfe der Bevölkerung vielleicht ein größeres Müllchaos über die Feiertage an den Wertstoffinseln der Stadt vermeiden.