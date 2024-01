Unterwegs am Schwäbischen Eismeer

Ausgangspunkt für das neue Winterprogramm der SeeLese ist der Bayerische Löwe im Hafen, wo die Besucher gleich Zeugen ab Samstag, 3. Februar, 14.30 Uhr, einer spektakulären Mordermittlung werden. Mit seinem literarischen Spaziergang Schwäbisches Eismeer: Wer wagt, gewintert ist Manfred Menzel laut Ankündigung tief- bis schwachsinnig, philosophisch-heiter bis historisch packend, in jedem Fall aber augenzwinkernd unterwegs.

Einen Schwerpunkt bilden die Seegfrörnen, die zwischen 875 und 1963 Geschichte und Geschichten ins Eis schrieben. Gustav Schwabs Ballade vom Bodenseereiter darf da ebenso wenig fehlen wie Christof Hamanns spitzfedrige Erzählung von der Enthüllung des Martin-Walser-Denkmals in Überlingen. Mit zahlreichen Anekdoten reichert Menzel das eisige Ereignis an, das 1880 schon mehr Touristen an den See lockte als im Sommer.

Auch im Winter spielen die Sinne eine führende Rolle, der Duft, die Farben des Schnees. Davon zeugen berührende Texte des Höri-Poeten Bruno Epple und des Winterliebhabers Robert Walser. Der erlag ausgerechnet bei einem Schneespaziergang einem Herzinfarkt. Zu den Verehrern des Schweizers zählte Namensvetter Martin Walser, der den Kollegen einmal „ein verwildertes literarisches Grab“ nannte. Bei aller Vergangenheitsbeschneiung kommt Aktuelles nicht zu kurz; so beklagt Joachim Ringelnatz schon in den 1920er-Jahren seine hohe Gasrechnung. Man reicht dem Lyriker des Grotesken über 100 Jahre hinweg die Hand in stillem Einverständnis.

All das präsentiert Menzel laut Ankündigung mit skurrilen Exkursen, unsachlichen Sottisen und kabarettistischen Einwürfen. Wo soll man eine solche Veranstaltung einordnen? Von der klassischen Lesung ist sie jedenfalls so weit entfernt wie die Schrumpfrosine von der reifen Burgundertraube. Wie zum Beweis stimmt der Literaturkabarettist Robert Gernhardts Coverversion eines bekannten Beatles-Songs an, unterstützt von der Soundanlage aus dem Einkaufstrolley. Auch dieser Kunstgriff folgt dem Programm der SeeLese: Erwartetes durchbrechen, Unbekanntes ins Licht rücken.

Weitere Termine sind Sonntag, 4. Februar, Samstag, 10.Februar und Sonntag, 11.Februar, jeweils 14.30 Uhr ab Bayerischem Löwen im Hafen. Eine vorherige Ticketreservierung ist erforderlich auf www.seelese.de oder unter Telefon 08382/2745144.