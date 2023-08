Auf dem Bodensee paddeln, das hört sich nach unbeschwertem Vergnügen an. Doch die jüngsten Einsätze zeigen: Viele unterschätzen die Gefahren des Stand–up–Paddelns auf dem Bodensee. Was viele nicht wissen: Auch für Stehpaddler gibt es klare Regeln, an die sie sich halten sollen.

Warum die Wasserschutzpolizei immer mehr Einsätze ihretwegen hat und wie das Vergnügen auf dem Brett sicherer gemacht werden kann, darum geht es in unserem aktuellen Lindau–Podcast.