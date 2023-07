Unterreitnau ist vier Tage der Nabel der Blasmusikwelt - mit vielen Bildern

Am Tag der Blasmusik – also dem Festsonntag – trafen sich 40 Musikkapellen aus dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) und darüber hinaus. Sie machten den kleinen Ort mit 600 Einwohnern für ein paar Stunden zum Nabel der Blasmusikwelt. Bezirksdirigent Ernst Müller dirigierte die Musikanten zu Larida, zur Bayern- und zur Deutschlandhymne. Sein Vize Martin Ess hob den Taktstock zum Schwabenhymnus, und der Dirigent der Musikapelle Unterreitnau, Mario Stiebler hatte sich den Egerländer Musikantenmarsch gewünscht. Er verriet hinterher, dass er beim Dirigieren Tränen in den Augen hatte.

(Foto: SUSI DONNER )